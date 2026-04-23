Ensurt en una cafeteria de Platja d’Aro per l'incendi d'una torradora
El foc que ha omplert de fum el local i s'ha saldat sense ferits
Ensurt aquest dijous al matí en una cafeteria de Platja d’Aro. Els serveis d’emergència, amb efectius dels Bombers, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro i el SEM, s’han mobilitzat per un incendi després de rebre l’avís quan faltaven uns deu minuts per a les vuit del matí.
Els Bombers s’han desplaçat fins al local, situat a l’avinguda s’Agaró, al centre de Platja d’Aro, i els han informat que l’establiment estava ple de fum. Quan han arribat, però, ja s’havien obert portes i finestres per ventilar l’espai i evitar més problemes.
Amb tres dotacions, els efectius han revisat l’interior de la cafeteria i han comprovat si hi havia punts calents. Finalment, el foc no s’havia arribat a desenvolupar i, segons han informat, el que ha cremat ha estat una torradora, probablement per un problema elèctric.
L’incident no ha causat ferits ni més afectacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?