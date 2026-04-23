Ensurt en una cafeteria de Platja d’Aro per l'incendi d'una torradora

El foc que ha omplert de fum el local i s'ha saldat sense ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Platja d'Aro

Ensurt aquest dijous al matí en una cafeteria de Platja d’Aro. Els serveis d’emergència, amb efectius dels Bombers, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro i el SEM, s’han mobilitzat per un incendi després de rebre l’avís quan faltaven uns deu minuts per a les vuit del matí.

Els Bombers s’han desplaçat fins al local, situat a l’avinguda s’Agaró, al centre de Platja d’Aro, i els han informat que l’establiment estava ple de fum. Quan han arribat, però, ja s’havien obert portes i finestres per ventilar l’espai i evitar més problemes.

Amb tres dotacions, els efectius han revisat l’interior de la cafeteria i han comprovat si hi havia punts calents. Finalment, el foc no s’havia arribat a desenvolupar i, segons han informat, el que ha cremat ha estat una torradora, probablement per un problema elèctric.

L’incident no ha causat ferits ni més afectacions.

