La Bisbal completa l’enderroc de tres habitatges al carrer de l’Aigüeta
Tot i que l'antic equip de govern havia proposa que s'hi ubiqués el futur CAP, Salut considera insuficient la superfície del solar
L'ajuntament proposa que el centre d'atenció primària s'edifiqui a la zona d'equipaments de la Guardiola
La Bisbal d’Empordà ha completat l’enderroc de tres habitatges en filera situats als números 25 al 31 del carrer de l’Aigüeta, a la cantonada amb el carrer Frederica Montseny, abans de la carretera de Cruïlles. L’actuació també ha inclòs la demolició de coberts i d’un edifici annex situats a l’interior de les finques, la retirada i conservació d’un plafó ceràmic d’interès patrimonial i la gestió dels residus de fibrociment que hi havia a les edificacions.
Les obres han tingut un cost de 134.357,19 euros, IVA inclòs, i s’han executat dins el termini de sis mesos previst en la licitació. La intervenció ha requerit treballs específics per la presència de fibrociment, el desplaçament de pals de llum de titularitat d’Endesa i l’obtenció de l’autorització del Servei Territorial de Carreteres de Girona, ja que les obres s’han fet en una via de titularitat supramunicipal.
El solar estava qualificat com a espai per a una futura ampliació del Centre d’Assistència Primària. Aquesta afectació va ser aprovada per l’anterior equip de govern, mentre que el procés d’expropiació i el pagament es van completar durant l’actual legislatura, el febrer del 2024, amb un cost superior als 400.000 euros.
Tot i això, el Departament de Salut de la Generalitat ha indicat en diverses ocasions que la superfície disponible no és suficient per acollir l’ampliació del CAP, perquè les necessitats actuals i futures requereixen més espai. Davant d’això, el govern municipal proposa destinar terrenys alternatius de la zona d’equipaments de la Guardiola a la futura ampliació del centre sanitari.
Ampliació de la vorera i aparcament
«Aquesta actuació és molt més que un enderroc: és el primer pas d’una transformació real d’un espai que duia massa temps deteriorat», ha explicat l’alcalde Òscar Aparicio. «Durant anys, aquests immobles han estat un símbol de degradació al cor de la Bisbal». «Ara cal treballar per posar a disposició del Departament de Salut els terrenys per a la futura construcció del CAP, que hauria de ser una realitat abans del 2030», ha afegit. El regidor d’Urbanisme, Gaetan Chapel, ha manifestat que «en aquest solar s’ampliarà la vorera i, si el Departament de Carreteres ho autoritza, s’hi construirà un aparcament».
El carrer de l’Aigüeta, en el tram que confronta amb la carretera de Cruïlles, havia estat identificat com una zona amb necessitat d’intervenció urbanística prioritària. L’afectació dels terrenys per a l’ampliació del CAP va ser impulsada per l’anterior equip de govern, mentre que la finalització del procés expropiatori ha correspost a l’actual legislatura. La nova proposta de destinació del solar s’emmarca en una visió de futur que prioritza la millora de la mobilitat i l’accessibilitat de la zona, així com la dotació adequada d’equipaments sanitaris per a la ciutadania.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines