La creativitat i el color protagonitzen la desfilada del 64è Carroussel Costa Brava a Palafrugell
L'ambient festiu ha començat a primera hora del matí amb les Matines de La Tustarrada i una audició de sardanes, prèvies a la desfilada principal de carrosses i comparses
Palafrugell ha celebrat aquest diumenge el 64è Carroussel Costa Brava, Carnaval de Carnavals, una de les jornades més esperades de les les Festes de Primavera. L'acte és reconegut com a Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional.
El moment més destacat és la desfilada, que des de les 17:30 h ha fet circular carrosses i comparses carregades de creativitat i color que són fruit de moltes hores de dedicació. L'esperit festiu s'ha anat escampant pels carrers principals de la vila, des del carrer de Torroella fins al carrer Camí dels Plans. Enguany, ---- colles han participat en aquest esdeveniment i ha sigut la ----- la guanyadora del primer premi de l’apartat de carrosses inèdites del Carroussel Costa Brava i el Trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, amb la carrossa titulada ----. Pel que fa a la categoria comparses inèdites, la colla ----- ha estat la guanyadora amb -----.
Al darrere de les 3 hores de desfilada, hi ha mesos de feina en la confecció de carrosses, vestuari i coreografies. La feina és destacable, però el nombre de visitants que l'aplaudeix també ho és: cada any s'acosten milers de persones a Palafrugell per viure la seva jornada festiva i aquest any la rebuda no ha sigut menor.
Ambient festiu des de primera hora
I és que aquest Carnaval de Carnavals va més enllà d'una desfilada amb música, coreografies, comparses i carrosses. Els palafrugellencs i palafrugellenques ja han viscut l'ambient festiu d'aquest diumenge des de primera hora del matí. A les 6:30 h s'ha arrencat el dia amb les tradicionals Matines de La Tustarrada, que recorren els carrers de la vila, Calella de Palafrugell i Llafranc. A més, també s'ha fet una audició de sardanes aquest matí a les 11.30 h amb L'Energia Cobla i el Ball de la Bim Bam.
Una vegada finalitzada la desfilada, l'activitat s'ha traslladat a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès, on a partir de les 21 h s'ha celebrat la tradicional Plantada de Carrosses. Allà mateix es viu la part final de la jornada: el Desenvelat. Enguany amb el concert del grup de versions COCO, el lliurament de premis del Carroussel Costa Brava 2026 i una sessió final amb Alegre DJ.
El Carroussel Costa Brava forma part del patrimoni festiu de Palafrugell i uneix colles i ciutadans de la vila en un esdeveniment festiu. Ara bé, aquesta jornada s'inclou dins les Festes de Primavera 2026, que van donar el tret de sortida el dissabte 23 de maig i que s'allarga fins dilluns 8 de juny. De fet, la nit de dissabte també va ser especial i emocionant pels veïns i veïnes, que van donar la benvinguda al Gegant Petit de Modest Cuixart amb un seguici des de la Plaça Nova fins a l’Espai Cuixart. Aquesta cercavila estava destinada a retre homenatge a Modest Cuixart, un pintor que es va instal·lar a Palafrugell des dels anys setanta i va fundar la fundació que pot el seu nom i encara avui segueix en peu.
Afectacions en el trànsit
Aquesta celebració també implica unes afectacions en la circulació i estacionament de vehicles a la vila. La Policia Local de Palafrugell va emetre un avís informant que a partir de les 6 del matí hi hauria quatre carrers on estaria prohibit aparcar: el C. de Torroella, del C. de les Cases Noves, el C. de la Surera Bertran i el C. de Joan Maragall. I des de la una del migdia, això és feia estès als carrers: Torres i Jonama, Begur, Bòbila, Lluna, Sant Sebastià, Sagunt i Barris i Buixó.
Així doncs, amb l'eufòria del 64è Carroussel Costa Brava, els palafrugellencs i palafrugellenques es despertaran demà per tancar les Festes de Primavera d'enguany i començar a moure fils per les de l'any vinent.
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