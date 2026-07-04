El Consorci de les Gavarres reclama recursos fixos i estructurals del Govern: «Temíem que això arribaria»
L’execució del pla d’incendis vigent des de 2005 al massís depèn de subvencions puntuals
El Consorci de les Gavarres explica que un gran foc en aquest espai natural era un escenari que feia anys que preocupava. «Feia molts anys que ens temíem que això arribaria», explica el seu gerent, Quim Gubau. Lamenta especialment que l’origen pugui estar relacionat amb una negligència per l’ús d’una radial en plena alerta per risc d’incendi. «És una llàstima que una cosa evitable hagi provocat aquest incendi», diu recordant que hi havia el Pla Alfa 3 activat i que el foc va començar en un entorn molt sensible, a tocar de les Gavarres i amb vent.
El gerent explica que el massís disposa d’un pla de prevenció d’incendis vigent des del 2005, però admet que no està executat del tot perquè moltes actuacions depenen de subvencions puntuals.
En la mateixa línia, el president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, assegura a ACN que "no pot ser que mantenir la massa forestal" depengui de fundacions, Associacions de Defensa Forestal (ADF), privats que tenen parcel·les o els ajuntaments. Com a exemple, posa Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, municipi d'on és alcalde. "Destinem un 10% del nostre pressupost a arranjar camins, però no arribem a tot arreu", lamenta. Encinas assegura que la feina que s'ha fet fins ara ha permès als Bombers accedir a l'interior del massís, però que ja porten massa temps demanant "més recursos, més ajudes i menys paperassa per poder tenir unes Gavarres com Déu mana".
La preocupació del Consorci se centra ara tant en l’abast final de l’incendi com en l’afectació ecològica. Gubau explica que dins del perímetre hi havia rodals de suros, alzines i roures que feia prop de cent anys que no s’havien cremat ni tallat i que eren considerats entre els més valuosos de les Gavarres.
Un cop l’incendi estigui estabilitzat, el primer pas serà delimitar bé el perímetre realment afectat i diferenciar les zones cremades de les que hagin pogut quedar intactes dins l’àrea de treball dels Bombers. Després caldrà planificar la retirada de fusta cremada i la recuperació del bosc. Finalment, el Consorci reclama recursos fixos i estructurals de la Generalitat per mantenir pistes i franges al dia i no dependre només de subvencions.
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