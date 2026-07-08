Mor un motorista de 49 anys en un accident a la GI-643 a Serra de Daró
La víctima, veïna de Corçà, va col·lidir per fregament amb un turisme en una carretera estreta i sense voral en diversos trams
Un motorista de 49 anys va morir aquest dimarts a la nit en un accident de trànsit a la GI-643, a l’altura de Serra de Daró, al Baix Empordà. La víctima és M. A. L. C., veí de Corçà.
El sinistre es va produir aquest dimarts al vespre, al punt quilomètric 3,8 d'aquesta via que uneix Parlavà amb Torroella de Montgrí pels volts de dos quarts de deu de la nit.
Per causes que encara els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen, la motocicleta va col·lidir per fregament amb un turisme. Arran de l’impacte, el motorista va morir.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. La carretera va quedar totalment tallada fins gairebé la mitjanit.
L’accident s’ha produït en una via estreta i sense voral en diversos trams. La Plataforma Carreteres Segures al Baix Ter reclama des de fa temps millores en aquesta carretera i en altres vies de l’Empordanet per reforçar la seguretat viària i reduir la sinistralitat.
14 morts
La mort del motorista eleva a 14 el nombre de víctimes mortals a les carreteres gironines des de principis d’any. El sinistre arriba després d’un juny negre a la demarcació, que va tancar el primer semestre amb 13 morts, sis dels quals només durant aquell mes, i amb un balanç que gairebé doblava el del mateix període del 2025. Al conjunt de Catalunya, ja són 74 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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