Vídeo: La consellera de Salut, Olga Pané, reconeix que els preocupa l'afectació de la vaga en relació als pacients i l'atenció als centres sanitaris
Pané nega que s'estiguin passant la pilota amb el Ministeri tal com acusava el sindicat Metges de Catalunya, amb relació a la vaga de metges convocada per aquest dimecres i dijous a tot l'Estat. Pané assenyala que les condicions laborals dels facultatius a Catalunya es discuteixen en els convenis respectius del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) o bé a la taula de l'Institut Català de la Salut (ICS). En aquest sentit, la consellera ha recordat que el sindicat va signar el conveni de l'ICS fa un any i mig. "Li deuen trobar bondats", ha ressaltat. Pané ha reconegut que estan "preocupats" per l'afectació de la vaga "pel que significa a la reducció de l'atenció als pacients". Més informació