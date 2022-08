La piscina coberta de Santa Coloma de Farners ha tancat aquest dimarts 9 d'agost de forma «unilateral i injustificada», segons afirma un comunicat de l'Ajuntament. Aquest dilluns els responsables de l'empresa es van reunir amb el govern local per anunciar el tancament i també l'acomiadament de tots els treballadors, deixant sense servei als abonats de forma inesperada. El consistori ha criticat aquesta decisió i recorda que cal continuar prestant els serveis contractats, malgrat que l'empresa es trobi en un concurs de creditors. De fet, el 2013 ja va presentar un concurs de creditors, però es va tancar amb un conveni per resoldre'l.

Santa Coloma de Farners s'ha quedat sense piscina coberta des d'aquest dimarts després que l'empresa Sport Assistance 2000 hagi decidit tancar-la i fer fora a tota la plantilla. Aquest dilluns els responsables de l'empresa concessionària de l'equipament es van reunir amb el govern local per comunicar-los la decisió després de presentar concurs de creditors. L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha lamentat aquest tancament fet de forma «unilateral» i ha anunciat que està treballant per garantir que els usuaris i abonats puguin tornar a fer servir les instal·lacions com abans millor. També busquen un mecanisme per garantir que la plantilla pateixi els menors perjudicis possibles d'aquesta situació.

Sport Assistance 2000 és l'empresa que havia de gestionar aquest complex esportiu de dues piscines, gimnàs i instal·lacions complementàries fins al 2048. Aquest era l'acord signat el 24 d'abril de 2008, quan l'empresa guanyadora del concurs es comprometia a aportar 3,51 milions d'euros per construir les instal·lacions, acompanyats dels 3,3 milions que hi posava l'administració local. Aquests diners privats provenien d'un préstec mancomunat entre Catalunya Caixa (que ara es BBVA) i l'Institut Català de les Finances. L'Ajuntament de Santa Coloma era avalador de la hipoteca amb un valor d'un milió d'euros.

El 2013, un concurs de creditors

El 2010 s'obrien les instal·lacions, però l'abril del 2013 la societat es va declarar en concurs de creditors. Un any després es va tancar gràcies a un conveni signat en què es contemplava una quitança per als creditors i l'execució parcial de l'aval de l'ajuntament (210.000 euros). El 2014 l'empresa va signar una novació del crèdit pel capital no vençut i interessos meritats no satisfets. Amb aquesta operació bancària es comprometien a finançar 3,56 milions en 96 mesos i 32 quotes trimestrals per compensar els interessos i el 20% dels diners i una quota final l'octubre del 2022 de 2,84 milions d'euros (corresponent al 80% de tots els diners a finançar). El 2014 el govern municipal va signar un conveni per fomentar l'esport a escoles, gent gran i persones a l'atur que implicava un ingrés de 414.150 euros a Sport Assistance 2000 entre el 2014 i el 2020.

Pocs usuaris

Durant el concurs que l'Ajuntament havia presentat abans de construir la piscina, l'empresa guanyadora del concurs preveia tenir uns 2.000 abonats i es marcava aquest topall com a referència de viabilitat del negoci. La realitat és que mai s'ha arribat a aquesta xifra i només s'ha aconseguit superar els 1.900 socis, tot i que la mitjana és molt inferior. L'arribada de la pandèmia ha suposat un nou cop al nombre d'usuaris que tenia aquest equipament quedant-se en 926 persones el 2021. L'ajuntament ja va aprovar el 2020 una ajuda de 89.000 euros per garantir l'estabilitat econòmica de l'empresa després de la crisi sanitària. Tot i això, no ha estat suficient.

El novembre de l'any passat, l'empresa va demanar formalment resoldre el contracte de mutu acord amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners davant de les dificultats econòmiques per tirar endavant aquest servei. Aquesta petició, però, es va denegar perquè suposava haver de pagar el deute hipotecari restant. Davant d'això, l'empresa va presentar un preconcurs de creditors el 14 de juliol i anunciava que no podia continuar amb el servei a partir de l'agost i que acomiadaria tota la plantilla. Finalment, el 21 de juliol els responsables de Sport Assistance 2000 van presentar una declaració de concurs voluntari per insolvència i el 29 de juliol es va dictar l'auto declarant l'empresa en fase de liquidació. Ara, l'ajuntament intentarà personar-se en la causa per conèixer més detalls del procés. Malgrat tot, l'agost és un mes inhàbil per a la justícia i caldrà esperar fins al setembre.