Junts denuncia “l’abandonament” del tram sud de l’N-II entre Vidreres i Tordera i reclama reprendre el desdoblament
Els representants de la formació critiquen la manca d’actuacions i defensen que cal una intervenció “immediata” per millorar-hi el trànsit
Junts per Catalunya ha denunciat aquest divendres el que considera un abandonament del tram sud de l’N-II entre Vidreres, Maçanet de la Selva i Tordera per part de l’Estat. En una atenció als mitjans al peu de la carretera, en un punt que els representants del partit han descrit com a exemple de “deixadesa”, dirigents de la formació i diversos alcaldes del territori han reclamat de nou que es resolgui el que qualifiquen de “nyap” i han reivindicat reprendre el desdoblament de la via.
A l’acte hi han participat el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol; el portaveu de la Comissió de Transports i senador gironí, Joan Bagué; el portaveu de Territori al Parlament, Salvador Vergés; l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps; l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras; l’alcaldessa de Tordera, Elisabet Megías; l’alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir, i el tinent d’alcalde de Blanes, Joan Felip.
El tercer carril és “absolutament insuficient”
El senador Joan Bagué ha afirmat que el tercer carril habilitat actualment és “absolutament insuficient” i que provoca “el col·lapse permanent” d’una via que, segons diu, és clau per a la connectivitat d’un territori on viuen més de 150.000 persones. També ha defensat que “cal aplicar ja una solució efectiva”, tal com assegura que va passar amb el desdoblament dels trams entre Fornells, Caldes, Sils i Maçanet. Bagué ha apuntat que, segons Junts, Catalunya és “l’última en percentatge d’execució de l’Estat”, amb un 45% del pressupost executat, mentre que a Madrid aquest percentatge “s’enfila fins al 212%”. També ha subratllat que la inversió per ciutadà és de 130 euros a Catalunya i de 365 euros a Madrid.
Per la seva banda, el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha afirmat que la història de l’N-II és “la demostració que els governs de Madrid se’n riuen de Catalunya” i ha lamentat el que considera “silencis del PSC”. Segons Pujol, la situació actual “seria impossible a Madrid” i fa dècades que hauria estat resolta. També ha criticat que, al seu parer, “votar els causants d’aquest desastre de l'N-II és el món al revés”.
Els alcaldes han exposat diverses problemàtiques que, segons diuen, afecten els seus municipis. El batlle de Vidreres, Jordi Camps, ha destacat que aquest tram és “una de les entrades d’Europa” i ha defensat que cal millorar-hi els accessos, especialment pel pas de serveis d’emergències i pel volum de trànsit derivat de la proximitat de Lloret de Mar i l’Alt Maresme. Segons Camps, es tracta d’un dels punts “amb més sinistralitat” i ha lamentat no veure cap voluntat de solucionar-lo.
“Un greu dèficit de seguretat”
L’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, ha assenyalat que l'N-II presenta “un greu dèficit de seguretat” en l’encreuament amb la urbanització de Montbarbat, on viuen més de 2.000 persones. Ha explicat que és “un punt molt perillós”, per on passa cada dia un autobús escolar, i ha remarcat que fa anys que reclamen un accés directe que, diu, no s’ha materialitzat.
Finalment, l’alcaldessa de Tordera, Elisabet Megías, ha apuntat que l’arranjament recent del tram “no s’escau” amb el projecte anunciat fa dues dècades. Segons afirma, “la seguretat no està garantida” i ha recordat que molts veïns es desplacen diàriament a Girona per motius laborals i educatius. Megías ha defensat que cal una visió territorial global i no decisions “preses des d’un despatx de Madrid”.
