Vidreres inaugura un nou centre de dia per a la gent gran
La inversió per construir l'equipament ha superat l'1,5 milions d'euros
Aquest dissabte es va inaugurar el nou Centre de Dia – SAIAR Santa Victòria de Vidreres, un equipament destinat a millorar l’atenció i els serveis adreçats a les persones grans del municipi.
El nou centre, situat al carrer Orient, 115, va néixer amb l’objectiu d’oferir un espai de qualitat, proper i adaptat a les necessitats de la gent gran, afavorint el benestar, la convivència i la promoció de l’autonomia personal.
Pel que fa al cost, aquesta obra va suposar una inversió total de 1.517.205,91 euros. Es va rebre 521.307,95 euros d’una subvenció de la Generalitat fa uns cinc anys, i 315.000 euros d’altres aportacions. Això va significar que el cost final per al poble va ser de 680.709,77 €.
El Centre de Dia – SAIAR Santa Victòria disposa d’una capacitat total de 25 places, de les quals 20 són públiques i 5 privades, i ofereix serveis d’acolliment i convivència, higiene personal, manutenció, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva, activitats físiques i tallers orientats a la promoció de l’autonomia personal. La gestió integral del centre va anar a càrrec de SUMAR, una entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre els quals el de Vidreres.
La inauguració va anar a càrrec de l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, i la regidora de benestar social i segona tinenta d’alcalde, Margarita Solé, i durant la jornada es va fer una jornada de portes obertes adreçada a la ciutadania.
