L'hospital de Blanes fa les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives
Aquestes intervencions permeten millorar el control de la pressió intraocular amb tècniques segures
L’hospital de Blanes ha fet, per primera vegada, cirurgies de glaucoma mínimament invasives, un nou pas en l’ampliació de la cartera de serveis quirúrgics de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i en l’increment de la complexitat assistencial dels seus centres.
Aquestes intervencions —dues de les quals s’han realitzat durant el mes de març— s’han fet mitjançant la tècnica quirúrgica amb implant iStent inject W, un dispositiu que permet millorar el drenatge de l’humor aquós i reduir la pressió intraocular.
Aquestes intervencions es fan de manera simultània amb la cirurgia de cataracta, fet que permet optimitzar el procediment i la recuperació del pacient. Aquesta és una nova fita que se suma a l’assolida el passat mes de febrer, quan l’hospital de Blanes va realitzar la seva primera operació de retina.
Les cirurgies de glaucoma amb aquesta tècnica es caracteritzen per ser molt segures, amb una eficàcia contrastada en la reducció de la pressió intraocular i amb un postoperatori similar al de la cirurgia de cataracta. A més, presenten una recuperació ràpida, amb poques molèsties i que permet al pacient reprendre aviat la seva activitat habitual.
Fins ara, els pacients que requerien aquest tipus d’intervenció havien de ser derivats a hospitals de referència. Amb la incorporació d’aquesta tècnica, l’Hospital de Blanes pot oferir una atenció més propera, evitant desplaçaments i millorant l’accessibilitat a tractaments d’alta especialització.
A més, aquesta nova línia quirúrgica permet garantir la continuïtat assistencial, ja que el mateix equip que realitza la intervenció és qui posteriorment fa el seguiment del pacient en consulta, reforçant la confiança i la qualitat de l’atenció.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026