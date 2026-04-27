Blanes inaugura la pista coberta de Mas Florit
La nova coberta, la millora del paviment i una il·luminació més eficient transformen l’equipament, que s’obre al veïnat i té uns cost d'un 230.000 euros
La inauguració oficial de les millores a la pista coberta de Mas Florit ha aplegat aquest cap de setmana nombrosos veïns en un acte participatiu, on la principal novetat és la nova coberta que transforma l’equipament. La celebració s’ha integrat dins les festes del barri, que tot seguit van donar pas a una animada Feria de Abril.
L’acte institucional va començar amb la intervenció de la presidenta de l’Associació de Veïns de Mas Florit, Rosa Serrano, seguida de la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, i l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Tots tres van destacar la importància de les actuacions i van animar el veïnat a gaudir del nou espai.
Un dels moments centrals va ser la descoberta de la placa commemorativa, ubicada a l’entrada del local social, amb la presència de diversos regidors, entre ells el representant del barri, Javi López. L’acte es va tancar amb un brindis i un aperitiu-vermut, abans de continuar amb les activitats festives de la Feria de Abril, que es van allargar fins a la nit.
Les obres han suposat una inversió de 234.266,65€, destinada a la construcció de la coberta, la renovació del paviment i el reforç de la il·luminació, ara més eficient. També s’ha dotat la pista amb porteries i cistelles de bàsquet.
La instal·lació, en funcionament des del març, és utilitzada pel Club de Patinatge Blanes Quatre Vents i el Club Futbol Sala Blanesport ‘83, i fora dels horaris d’entrenament queda oberta al públic. L’objectiu és ampliar l’oferta d’equipaments esportius, descongestionar la Ciutat Esportiva Blanes i oferir un espai més confortable i apte per a activitats durant tot l’any al barri de Mas Florit.
