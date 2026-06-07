Arbúcies converteix les Enramades en cinc dies de carrer, flors i tradició
La festa estrena el nou calendari compactat amb la voluntat de mantenir totes les activitats i afavorir la participació veïnal
Arbúcies ha viscut aquests dies unes Enramades marcades pel canvi en la durada al calendari, però fidels a l’essència d’una de les festes més arrelades del municipi. La celebració s’ha concentrat del dijous 4 fins aquest dilluns en una edició més compacta, pensada per mantenir totes les enramades i reorganitzar els actes amb l’objectiu d’afavorir una major participació.
El nou calendari arribava després del sondeig fet entre els veïns de Magnes, Sorrall i Carretera, en què 379 persones van prendre part en la votació. D’aquestes, 286 van donar suport a la reestructuració, un 75,46% dels vots emesos. El resultat va avalar una fórmula que reduïa la durada de la festa però preservava els barris, les passades, les danses i el fi de festa.
L’arrencada ja va mostrar el caràcter popular de les Enramades, amb la botifarrada de dijous, per a la qual s’havien preparat 3.000 botifarres i 400 quilos de pa, i amb l’encesa de la traca com un dels moments més esperats. La festa va continuar amb les passades i danses de la Plaça i del Castell, abans de donar pas al cap de setmana amb el protagonisme de Magnes, Sorrall i Carretera.
Un dels canvis més destacats d’aquesta edició ha estat el trasllat de la passada de Magnes al dissabte al vespre, de manera que l’Enramada de Magnes s’ha celebrat diumenge. També va incloure la passada matinal, la dansa, l’espectacle infantil de Disco per Xics i les havaneres amb Les Anxovetes. Al vespre, el protagonisme va passar a les passades del Sorrall i de la Carretera, abans del tancament conjunt d’aquest dilluns.
Cinc segles d'història
Les Enramades són una festa amb més de cinc segles d’història i les primeres referències documentades daten del 1589. Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat el 1999, la celebració continua funcionant com un gran espai de trobada per als arbuciencs i arbucienques, però també com un aparador de cultura popular vinculat al carrer, a la música, a les flors i a la participació veïnal.
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