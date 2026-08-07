Tallen la C-35 a Hostalric per retirar un camió accidentat de matinada
El vehicle ha patit una sortida de via cap a quarts de cinc i el conductor n’ha resultat il·lès
La C-35 està tallada a Hostalric, a l’altura del quilòmetre 71, per poder retirar un camió accidentat aquesta matinada de divendres. El sinistre s’ha produït cap a quarts de cinc i el conductor n’ha resultat il·lès.
El camió ha patit una sortida de via i ha quedat a tocar d’un pont, en un punt pròxim a la rotonda d’accés a Hostalric venint de l’AP-7 o Massanes i en direcció cap a Fogars de la Selva.
A causa dels treballs per retirar el vehicle pesant, la carretera ha quedat tallada al trànsit en aquest punt des de cap a les deu del matí.
S’han habilitat desviaments senyalitzats mentre duren les tasques per treure el camió i poder reobrir la via amb normalitat, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
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