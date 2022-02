Un ciclista ha resultat ferit crític en un accident de trànsit a Vilajuïga.

Per causes que encara els Mossos de Trànsit investiguen, un cotxe ha envestit el ciclista quan circulava per la GI-610.

L'accident de trànsit s'ha produït quan passaven pocs minuts de la una del migdia, a l'altura del quilòmetre 9 de la GI-610, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Arran de l'accident s'han activat sis patrulles dels Mossos i dues ambulàncies del SEM. Que també han desplaçat l'helicòpter medicalitzat a la zona.

Els metges del SEM han atès el ferit i un cop estabilitzat, l'han traslladat en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona.