Alliberen una tortuga atrapada en arts de pesca al Port de la Selva
L’animal tenia 1 metre de diàmetre i pesava més de 100 quilos
Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals han alliberat al Port de la Selva un exemplar de tortuga llaüt que havia quedat atrapada en arts de pesca. L’animal tenia 1 metre de diàmetre i pesava més de 100 quilos i havia quedat enganxat entre diverses arts de pesca que no li permetien moure’s amb llibertat. Un cop se n'ha pogut desfer, la tortuga llaüt ha marxat nedant sense més complicacions i s'ha dirigit a la profunditat.
