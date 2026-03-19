L'ONG de l'hospital de Figueres va donar suport a 200 persones de l'Alt Empordà l'any passat
L’entitat ha consolidat l'impacte social amb la posada en marxa de dos nous projectes de salut al Senegal i la continuïtat de les iniciatives locals
L’any 2025, prop de 200 persones de l’Alt Empordà s’han beneficiat dels projectes locals que impulsa l’ONG Salut Empordà Cooperació (SEC), entitat a l’empara de la Fundació Salut Empordà (FSE), entitat que gestiona l'hospital de Figueres, segons recull la memòria d’activitat de l’any passat. El document destaca el 2025 com un període de creixement significatiu, marcat per la inversió en infraestructures sanitàries i alimentàries al Senegal i la continuïtat i consolidació dels tres projectes que té en marxa a la comarca.
En l'àmbit local, l’ONG ha mantingut el seu suport als col·lectius més vulnerables a través de tres línies de treball:
- Préstec de material ortopèdic, el qual ha beneficiat a 160 persones.
- Ajut per a medicació: Gràcies a la col·laboració de set farmàcies de Figueres, Empuriabrava, Castelló d'Empúries, Roses i l'Escala, 14 persones amb pocs recursos han pogut seguir els seus tractaments farmacològics. Un any més, aquest projecte ha comptat amb el suport del Col·legi de Farmacèutics de Girona.
- Formació de persones cuidadores: En col·laboració amb l'associació APIP-ACAM, s'han format cinc dones en matèria de primers auxilis, facilitant així una sortida laboral digna a persones en risc d’exclusió social.
A més, l’any 2025 el SEC ha fet donació de productes d’alimentació per a infants petits a La Xarxa, una iniciativa de suport mutu destinada a les persones en situacions d’extrema precarietat de l’Alt Empordà. Hi ha aportat llet d’inici, llet sense lactosa, farinetes d’arròs i tetines unidosi per a llet d’inici.
Compromís internacional
Durant l'exercici 2025, el SEC ha executat dos projectes estratègics al Senegal fruit de les necessitats identificades sobre el terreny l'any 2022. D’una banda, s’han impulsat millores al centre de salut de Dimar Wallo, les quals han comptat amb una inversió de 9.000 euros. S'ha dut a terme la rehabilitació i ampliació de l'edifici, incloent-hi la millora de la farmàcia i les sales d’espera, l’arribada d’aigua corrent i la donació de material hospitalari com una autoclau i material quirúrgic. Es calcula que aquest projecte beneficia directament a unes 2.000 persones.
La segona iniciativa que s’ha desenvolupat al Senegal és un hort comunitari gestionat exclusivament per dones a la localitat de Bingel Seno, amb l’objectiu de millorar l'estat nutricional infantil i generar ingressos mitjançant la venda d’excedents. Amb un cost de 5.000 euros, s'ha instal·lat un sistema de reg gota a gota i una tanca perimetral, beneficiant 70 famílies de la zona.
D’altra banda, l’ONG ha impulsat una campanya de recollida econòmica per fer arribar fons a l’entitat Holy Family Parish que treballa sobre el terreny a Gaza, davant la greu situació de crisi humanitària que es viu en aquesta zona. Aquesta comunitat gestiona un centre d’acollida per a infants, persones grans i persones amb diversitat funcional. En total, Salut Empordà Cooperació els ha fet una donació de 1.500 euros.
Suport institucional
Tal com destaca la memòria del SEC, l'execució d'aquests projectes ha estat possible gràcies al suport econòmic de diverses empreses, institucions i administracions, com la Funerària Vicens de Figueres, l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, el Dipsalut de la Diputació de Girona, el Col·legi de Farmacèutics de Girona i el Col·legi de Metges de Girona, a més de les donacions de particulars.
