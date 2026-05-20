Uns 150 figuerencs tornen a concentrar-se a l'Ajuntament per condemnar el crim masclista i demanar "responsabilitats"
L'acte, que s'ha convocat espontàniament per xarxes socials, ha acabat amb la lectura d'un manifest
Un centenar de veïns de Figueres han tornat a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el crim masclista d'aquest dimarts i per reclamar que hi hagi "responsabilitats". Els assistents, convocats de forma espontània i a través de les xarxes socials, han cridat consignes en contra "de la plaga masclista" i exigint justícia. "Ens reunim aquí per condemnar l'assassinat masclista, però també per l'errada d'un sistema que ha tornat a fallar i que a causa d'això va passar el que va passar", ha etzibat Yolanda Blanco, una de les responsables de llegir el manifest final. Un manifest que reclama també el suport i la protecció de les víctimes de violència masclista, com era el cas de la dona assassinada.
