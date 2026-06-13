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Figueres detecta frau elèctric en 16 domicilis i aixeca quatre actes en dos locals conflictius

Els dispositius conjunts amb Mossos, Guàrdia Urbana i Endesa també acaben amb dues citacions d’estrangeria en establiments que generaven queixes veïnals

Les imatges del dispositiu policial fet a Figueres

Les imatges del dispositiu policial fet a Figueres

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Les imatges del dispositiu policial fet a Figueres / Ajuntament de Figueres

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Figueres

Setze dels trenta domicilis inspeccionats ahir al barri de Sant Joan de Figueres presentaven frau elèctric. El control es va fer en un dispositiu conjunt amb Endesa, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i els habitatges on es van detectar connexions irregulars van quedar desconnectats.

L’actuació forma part d’un doble operatiu fet a Figueres. En paral·lel, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra també van intervenir en dos establiments situats als carrers Narcís Soler i Méndez Núñez que, segons l’Ajuntament, són «conflictius» i generaven queixes veïnals.

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Aquest segon dispositiu es va tancar amb quatre actes aixecades per diverses infraccions i dues citacions d’estrangeria, segons les dades facilitades pel consistori. Les actuacions s’emmarquen en els controls conjunts que es duen a terme a la ciutat per actuar sobre problemàtiques veïnals i situacions d’infracció detectades en diferents punts del municipi.

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