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Més d'1,7 milions per millorar la xarxa d'aigua i clavegueram a Portbou

L'Ajuntament de Portbou adjudicarà al pròxim ple la nova concessió del servei d'aigües per primera vegada des de 2016

Imatge d'arxiu de Portbou

Imatge d'arxiu de Portbou / L'Empordà

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Redacció

Redacció

Portbou

Al ple ordinari que se celebrarà el 18 d'agost a Portbou s'aprovarà la proposta d'adjudicació que ha emès la mesa de contractació en favor de la companyia VEOLIA-SGAB (la denominació que vincula a la Sociedat General d'Aigües de Barcelona, amb la multinacional francesa VEOLIA).

D'aquesta manera, Portbou tindrà un contracte d'aigües per primera vegada d'ençà que l'anterior es trobés en pròrrogues forçoses des de l'any 2016, any en què va finalitzar la darrera concessió. El procés de licitació, que es va iniciar l'estiu de l'any passat, s'ha allargat uns mesos més del previst després que l'empresa valenciana AQLARA interposés un recurs durant l'inici del procediment, fet que ha implicat la modificació de diferents aspectes dels plecs.

Entre les millores més destacades del nou servei, s'inclou la gestió del servei de clavegueram, que fins ara es realitzava per gestió directa municipal, segons el mateix Ajuntament de Portbou, amb greus deficiències. El concessionari oferirà servei d'atenció al públic periòdicament a les dependències municipals, estalviant a la gent haver-se de desplaçar a les oficines de la companyia a Llançà.

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El nou contracte també preveu més d'1,7 milions d'euros d'inversió en la xarxa, tant d'aigua com de clavegueram; les actuacions més destacades seran la renovació de la xarxa d'aigua que travessa l'N-260, la implantació de comptadors de telegestió, la renovació dels trams de xarxa de clavegueram més malmesos i la construcció de nous trams per guanyar capacitat.

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