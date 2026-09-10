Un home de 78 anys mor ofegat a la platja de la Punta de Roses
Amb aquesta ja són una desena les persones que han perdut la vida a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d'enguany
Un home de 78 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses, a Roses, segons ha informat Protecció Civil.
L’avís al telèfon d’emergències s’ha rebut cap a les cinc de la tarda i s’han mobilitzat tres ambulàncies i un helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), a més d’unitats dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local.
Quan els serveis d'emergències han arribat al lloc, han atés a la víctima, practicant-li maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida.
Amb aquesta víctima, ja són una desena les persones que han mort a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d’enguany, a només 5 dies per acabar la campanya. A més pel que fa a tota Catalunya, ja són 27 les persones que han mort en platges del territori.
A més, la xifra d'ofegaments mortals en espais aquàtics s'eleva fins a les 12 persones a tota la demarcació, on enguany, dues dones també van perdre la vida en piscines privades.
Abans de donar per acabada la temporada de bany d'aquest any, ja ha augmentat a cinc les persones que han mort per ofegament a la demarcació respecte de l'any passat, quan se'n van registrar set en el conjunt de tots els espais aquàtics durant tota la temporada.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament, i s’han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
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