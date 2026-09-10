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Un home de 78 anys mor ofegat a la platja de la Punta de Roses

Amb aquesta ja són una desena les persones que han perdut la vida a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d'enguany

Mor un home ofegat en una platja de Roses

Mor un home ofegat en una platja de Roses / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un home de 78 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses, a Roses, segons ha informat Protecció Civil.

L’avís al telèfon d’emergències s’ha rebut cap a les cinc de la tarda i s’han mobilitzat tres ambulàncies i un helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), a més d’unitats dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local.

Quan els serveis d'emergències han arribat al lloc, han atés a la víctima, practicant-li maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida.

Amb aquesta víctima, ja són una desena les persones que han mort a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d’enguany, a només 5 dies per acabar la campanya. A més pel que fa a tota Catalunya, ja són 27 les persones que han mort en platges del territori.

A més, la xifra d'ofegaments mortals en espais aquàtics s'eleva fins a les 12 persones a tota la demarcació, on enguany, dues dones també van perdre la vida en piscines privades.

Abans de donar per acabada la temporada de bany d'aquest any, ja ha augmentat a cinc les persones que han mort per ofegament a la demarcació respecte de l'any passat, quan se'n van registrar set en el conjunt de tots els espais aquàtics durant tota la temporada.

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Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament, i s’han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.

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