Isaki Lacuesta: "Tant de bo el Goya faci que la gent sàpiga que la pel·lícula existeix"

Isaki Lacuesta recollia poc abans de la una de la matinada de diumenge un Goya al millor adaptat per Un año, una noche, al costat de la seva parella Isa Campo i de Fran Araújo, i ahir a la tarda ja era a Granada, on hi prepararà l’inici d’un nou rodatge. «No en puc dir res, encara», assegurava el cineasta gironí, que afegeix un altre guardó de prestigi al seu palmarès particular, on hi destaquen per exemple dues Concha de Oro (Entre dos aguas, Los pasos dobles), i diversos Gaudí. «Esperem que el Goya ens serveixi ara perquè la gent sàpiga que la pel·lícula existeix. Comencem una segona vida a les plataformes (acaba d’arribar a Movistar i a Filmin) després del pas pels cinemes, i el que volem és arribar al públic», deia hores després d’haver sigut un dels premiats a la gala celebrada a Sevilla. Lacuesta era a Granada, ja, mentre Isa Campo arribava a Girona, a casa. «Ella ara està treballant en el guió del nou film de Íciar Bollaín», detalla, una segona col·laboració després de la reixida Maixabel.

El talent gironí va rebre l’empenta dels Goya que va acaparar As bestas i que va deixar a zero Alcarràs. Perquè entre els productors del film de Rodrigo Sorogoyen hi ha la gironina Sandra Tapia, també una de les triomfadores de la nit (o matinada, perquè la gala va acabar a quarts de dues) de dissabte a Sevilla. «Per a nosaltres el Goya al guió adaptat no era esperat. Teníem possibilitats però sabíem que hi havia pel·lícules que també podien ser premiades. Vam pujar a rebre el premi amb sorpresa i alegria», confessava ahir Lacuesta. El cineasta admet que la trajectòria comercial d’Un año, una noche, sobre els efectes de l’atemptat a la sala Bataclán de París en una parella de joves, «no ha sigut la que esperàvem», però ara posa moltes esperances a l’arribada a les plataformes i, sobretot, a l’estrena del film als cines de França el proper 3 de maig. «Allà només l’hem projectat un cop, el juny passat al Pompidou, i va ser molt emocionant. Al cap i a la fi són els francesos i els parisencs els que van viure aquell drama», recorda.

Isaki Lacuesta va ser protagonista després de la gala per unes declaracions on deia que potser el que calia per dur gent al cinema era subvencionar els espectadors i tancar el Ministeri de Defensa. «Era una broma, com diu Albert Pla, en aquestes polèmiques perds espectadors que no tens», va destacar sobre les crítiques que va tenir ahir a xarxes. El cineasta també va parlar de la «desincronia» que hi ha entre els films que triomfen en festivals de categoria A i els Goya: «és curiós que cap de les que guanyen allà ho facin després a la gala del cinema espanyol».

Als Goya d’aquest any també hi havia entre els nominats el productor Edmon Roch per Tadeo Jones 3 però en aquesta categoria de millor pel·lícula d’animació va triomfar Unicorn Wars.