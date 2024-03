El cineasta Antonio Chavarrías estrena al Festival de cinema de Màlaga el drama històric ‘La abadesa’. La pel·lícula està protagonitzada per l’Emma, la primera abadessa de Sant Joan de les Abadesses, una jove abadessa barcelonina, que el segle IX va enfrontar-se a un món patriarcal i dominant en una societat que relegava la dona a un paper socialment secundari. En declaracions a l’ACN, Chavarrías afirma que el film toca temes actuals, com el territorial, que “continua generant conflictes, el paper de la dona en un món masculinitzat i la confrontació entre religions i entre cultures”. Daniela Brown, Blanca Romero i Carlos Cuevas són els protagonistes del film, que competeix a la secció oficial del certamen malagueny i arribarà als cinemes el 22 de març.

La pel·lícula narra la història real d’una jove de només 17 anys, Emma, que va néixer el 880 i era filla de Guifré, comte de Barcelona, i germana del comte Borrell. Va ser nomenada abadessa i rep l’encàrrec de repoblar i cristianitzar territoris fronterers i en guerra amb l’Islam. A l’arribar a l’abadia, l’Emma haurà de superar la desconfiança que desperta una dona decidida a complir la seva missió i això la portarà a enfrontar-se a nobles, pagesos i a les monges.

Chavarrías va descobrir el personatge de l’Emma en un llibre d’història de Catalunya: “Em va captivar aquest personatge que als 17 anys van nomenar-la abadessa i decideix exercir el poder i això li comporta molts problemes”. A partir d’aquí, Chavarrías es va documentar més sobre ella, tot i que confessa que no hi ha gaire informació publicada sobre l’abadessa però sí d’aquella època a Catalunya i a Europa.

“El més important és la lluita d’unes dones per canviar el destí, aquí se’ns presenten a poc a poc una sèrie de dones que algunes han assumit amb resignació el destí que se’ls hi ha donat i altres es revolten”, apunta. “És un quadre de personatges que lluiten per sobreviure i per fer el que creuen que han de fer”. Darrera d’això, afegeix, “hi ha un marc històric que és interessant amb aquestes interrelacions entre les classes socials, entre homes i dones i segments polítics, amb l’església, els nobles i la gent del poble, els refugiats i els musulmans”.

El director destaca l’actualitat del film perquè toca temes tan actuals com “el territorial, que continua generant polèmica i conflictes, el paper de la dona en un món molt masculinitzat i la confrontació entre religions i cultures, i la creació de noves cultures”.

El cineasta admet que ja no es fan gaires pel·lícules que passin al segle IX en una abadia. La història de la pel·lícula se situa al què avui és Sant Joan de les Abadesses. Una zona, la de la Catalunya Central, que en aquell moment, diu Chavarrías, hi havia una frontera que es movia entre el món musulmà i el cristià.

Rodatge

‘La abadesa’ va rodar-se majoritàriament al Castell de Loarre a Osca i també hi ha una part important a l’inici rodat a la Seu Vella de Lleida. Chavarrías explica que és un film amb molta preparació, tot i que en el moment del rodatge van introduir “elements incontrolables com la climatologia i que no està il·luminada artificialment”. Això, desgrana, “t’obligava sempre a estar improvisant”. La cineasta diu que amb l’exterior es buscava la neu i la climatologia adversa que els apropava a la història que passa en un moment molt dur.

Repartiment

Daniela Brown, Blanca Romero i Carlos Cuevas encapçalen el repartiment de la cinta. Els acompanyen Ernest Villegas, Oriol Genís, Joaquín Notario i Berta Sánchez. Pel que fa a l’elenc, Chavarrías buscava actors potents i aquesta barreja entre actors, que tenen aquesta capacitat per arribar al personatge a partir del seu ofici, amb no actors, “persones que s’apropen al personatge sense fer cap esforç. M’agrada que hi hagi coses incontrolables igual que amb la climatologia”, apunta.

El film del guionista, director i productor està produït per Oberon Media, Wanda Visión, Saga Films i Icono 2020 AIE, amb la participació de RTVE, TV3 i Aragón TV.