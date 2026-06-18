El Museu del Cinema reivindica Joaquim Jordà vint anys després de la seva mort
L’exposició "Joaquim Jordà a través del mirall" revisa la trajectòria polièdrica del cineasta, guionista, traductor i professor nascut a Santa Coloma de Farners
El Museu del Cinema de Girona ha inaugurat avui l’exposició Joaquim Jordà a través del mirall, una mostra que commemora el vintè aniversari de la mort d’un dels noms més influents del cinema català contemporani. L’exposició, que es podrà visitar fins a l’11 d’abril del 2027, proposa un recorregut per la trajectòria de Jordà com a realitzador, guionista, intel·lectual, traductor i professor universitari, i posa l’accent en una obra marcada pel qüestionament constant dels límits entre realitat i ficció.
L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcalde de Girona i president de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, Lluc Salellas; l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat; la comissària de la mostra, Cristina Rubio, i el director del Museu del Cinema, Jordi Pons.
El títol de l’exposició remet al mirall com a metàfora de la identitat, el simulacre i la frontera sempre porosa entre el documental i la ficció. A partir d’aquest fil conductor, la mostra revisa una filmografia que va des de Patata en patata (1959) fins a Més enllà del mirall (2006), l’última pel·lícula de Jordà. Al llarg del recorregut, la seva obra apareix com un joc de reflexos, dobles i ficcions que serveixen per posar en crisi la manera com el cinema representa el món.
Fons arxivístic personal i documental del cineasta
Una part essencial del material exposat prové del fons arxivístic i documental personal del cineasta, que Jordà va llegar en testament a la seva ciutat natal, Santa Coloma de Farners. L’Ajuntament del municipi és el titular d’aquest llegat, mentre que els documents es conserven a l’Arxiu Comarcal de la Selva. El fons, format per documentació i bibliografia datada majoritàriament entre finals dels anys setanta i el 2006, permet entendre la dimensió múltiple de Jordà: la del creador cinematogràfic, però també la del guionista, el traductor i el docent.
L’exposició combina aquest material documental amb una selecció de càmeres històriques cedides pel Museu del Cinema i dos audiovisuals editats per la comissària, Cristina Rubio, amb fragments d’onze films de Jordà. Els materials procedeixen de la Filmoteca de Catalunya, la Filmoteca Espanyola i la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. També s’hi pot veure el documental Joaquim Jordà i..., de Martí Rom, en què el cineasta dialoga amb José Luis Guerín, Llorenç Soler i Esteve Riambau sobre la naturalesa del cinema, la frontera entre documental i ficció, la militància política i l’Escola de Barcelona. La conversa funciona, alhora, com un autoretrat del mateix Jordà.
Periodista i docent
El comissariat de la mostra ha anat a càrrec de Cristina Rubio, periodista, docent i investigadora especialitzada en cinema documental. Rubio és doctora en Comunicació amb la tesi Més enllà del mirall. Dispositius de dissidència a l’obra de Joaquim Jordà, guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat. També ha desenvolupat un projecte de pel·lícula sobre el cineasta dins la Residència de Guions de l’Acadèmia de Cinema Català i va ser comissària de l’exposició L’arxiu Jordà. El fons documental del cineasta, a l’Arxiu Comarcal de la Selva.
La mostra és una producció del Museu del Cinema i ha estat coordinada pel director de l’equipament, Jordi Pons, i pel responsable de la programació d’activitats, Jordi Dorca, que també s’ha encarregat de la comunicació i de la gestió dels drets audiovisuals. El disseny és de Cristina Masferrer i el muntatge expositiu, de Rafel d’Arquer. La documentació i conservació han anat a càrrec de Joaquim Carreras i Joaquim Puigdemont, de l’Arxiu Comarcal de la Selva, i de Montse Puigdevall, pel que fa al Museu del Cinema.
Joaquim Jordà a través del mirall es pot visitar gratuïtament fins al 31 d’agost de dilluns a dissabte, de 10 a 19 h, i els diumenges, de 10 a 14 h. A partir de l’1 de setembre i fins a la clausura, l’abril del 2027, l’horari serà de dimarts a dissabte, de 10 a 18 h, i els diumenges, de 10 a 14 h.
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