Sopa de Cabra, La Fúmiga i La Ludwig Band actuaran a l'Acústica de Figueres
Buhos, 31FAM, Iseo & Dodosound, Dan Peralbo i el Comboi o Pastora també són al cartell de la 23a edició del festival, del 27 al 30 d’agost
Aquest any no hi haurà actuació de pagament a l'Acústica Arena, com la d'Oques Grasses el 2025, tot i que no es descarta pel futur
L’Acústica de Figueres ha presentat el cartell d’una 23a edició que encapçalaran noms com Sopa de Cabra, de gira pel quarantè aniversari; La Fúmiga, en el darrer concert gratuït abans d’acomiadar-se; La Ludwig Band, per primer cop a La Rambla; Buhos, celebrant els vint anys; 31FAM, per primer cop al festival; o Iseo & Dodosound, grup basc molt estimat a Catalunya. Si l’any passat van superar-se els 100.000 espectadors al públic, el festival pot aspirar a superar la xifra omplint una altra vegada la ciutat, enguany del 27 al 30 d’agost, i amb el lema que «tornen les guitarres».Gairebé tota la programació del 2026 és, com habitualment, gratuïta, i no es torna a muntar el Figueres Acústica Arena, cosa que no es descarta pel futur, on el 2025 hi va haver una actuació multitudinària, i de pagament, d'Oques Grasses.
Algunes de les altres propostes per a l’edició d’enguany són Pastora, que fou cap de cartell habitual els primers anys de l’Acústica; Llach Gener 76, que amb figures com Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba a l’escenari recupera el cèlebre concert del Palau d’Esports de Barcelona en l’únic concert de pagament, que es farà al Teatre el Jardí amb preus dels 25€ als 35€; Locomía, en una de les poques actuacions de l’estiu; o Def con Dos, clàssic del rap-metal estatal que ve pel trentè aniversari del disc Alzeheimer; Quim Mandado, veu de Sangtraït, també hi serà. A més de tots, actuaran Dan Peralbo i el Comboi, el duet Alosa, Fades (que ha promès tenir gairebé a punt el nou disc i presentar-ne alguns temes), Max Navarro, i Malifeta (amb exmembres de Zoo i Pupil·les).
Veus emergents
Les veus emergents seran de prop de casa, amb les empordaneses Cloe Riembau, guanyadora del Sona9, i Joina, així com la cantautora figuerenca Carlota Giró. Les nits acabaran a ritme de Mon Dj, Serial Killerz i Dj Alegre, i els més petits també tindran concerts per gaudir amb la programació de l’Acustiqueta, amb Filomena, País de Xauxa, i el ja tradicional concert de cloenda de l’Orquestra Di-Versiones, que a més celebra el seu 20è aniversari.
Representants de gairebé tots els grups programats han estat presents en la presentació d’aquesta 23a Acústica, mostrant-se entusiasmats per fer-ne part. Pep Bosch, de Sopa de Cabra, ha parlat de la «molta alegria que els concerts s’omplin com mai», ja que «tots som aquí perquè ens agrada que ens vinguin a veure, i que encara puguem fer concerts així de plens dona molta satisfacció». Artur Martínez, cantant de La Fúmiga, ha fet broma que ho deixen «perquè molts dels bolos que fem som prop de Figueres, i això són sis hores i mitja de cotxe!», abans d’afegir que «aquí hem fet alguns dels bolos amb més energia i hem viscut coses precioses, a més serà el nostre últim concert a l’aire lliure».
Uns clàssics
Quim Carandell, de La Ludwig Band, ha explicat que el grup, estrenant-se a l’escenari principal, ja haurà actuat en tots els espais de l’Acústica, després de fer-ho a les places de Catalunya i les Palmeres els últims anys. «Som usuaris des de petits i encara recordo quan la Bad Gyal em va tirar una tovallola a la Plaça Catalunya», ha dit rient Carandell, que actuarà després de tot un clàssic del festival com Buhos. En els seus vint anys de trajectòria, el grup ha estat sovint present al cartell del festival. «Gats vells», els ha anomenat el director de l’Acústica, Xavi Pascual, i el cantant del grup, Guillem Solé, ha destacat «l’orgull i l’honor de ser a aquest festival, que sempre porta el millor de la temporada». Ells també solen dur-hi alguna sorpresa, i després de fer-ho amb Albert Pla o Jordi Évole en edicions anteriors, ja ha deixat anar que alguna cosa preparen.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha agraït la tasca dels organitzadors i patrocinadors i ha posat en valor la tasca que duu a terme al festival, a més de demanar «una mica més de finançament» per mantenir en l’Acústica en la millor salut possible, destacant que és «100% de música en català i 100% de concerts gratuïts». Efectivament, gairebé tots ho són. El festival també ha destacat al seva vessant solidària anunciant que els beneficis del got solidari seran per l’Associació Contra el Càncer de Figueres.
Així queda, doncs, la programació completa de l’Acústica de Figueres per aquest 2026 en els diferents escenaris:
- Dijous 27 d’agost
Teatre Jardí: Llach Gener 76, 22 h.
Plaça Catalunya: Quim Mandado, 22 h; Iseo & Dodosound, 00 h; Dj Alegre, 1.30 h.
- Divendres 28 d’agost
La Rambla: Filomena, 19 h; Buhos (20 anys), 23 h; La Fúmiga, 1.15 h.
Plaça Palmera: Cloe Riembau, 21 h; Alosa, 22.30 h; Serial Killerz, 2 h.
Plaça Catalunya: Def con dos, 22.15 h; Pastora, 00.15 h; Fades, 1.30 h.
- Dissabte 29 d’agost
La Rambla: País de Xauxa, 19 h; Sopa de Cabra, 23 h; La Ludwig Band, 1.15 h.
Plaça Palmera: Joina, 21 h; Dan Peralbo i el Comboi, 22.45 h; Malifeta, 1.45 h.
Plaça Catalunya: Carlota Giró, 21 h; Max Navarro, 22.30 h; 31FAM, 00.15 h; Mon Dj, 2 h.
- Diumenge 30 d’agost
La Rambla: Locomía, 19 h; Orquestra Di-Versiones, 20 h.
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