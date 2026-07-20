Els projectes arqueològics de la Universitat de Girona es financen amb 1,3 milions d’euros
Roses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Calonge i Sant Antoni, Quart, o Cassà de la Selva formen part de la xarxa de recerca
La Universitat de Gironaha presentat aquest matí les seves actuacions de recerca arqueològica a comarques gironines, una àmplia xarxa que inclou treballs a Roses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Calonge i Sant Antoni, Quart, o Cassà de la Selva, i per a la qual les aportacions superen els 1,3 milions d’euros. El rector de la UdG, Josep Calbó, ha assegurat en l’acte que l’arqueologia a les comarques gironines és una tasca compartida entre la Universitat, les administracions i la ciutadania, i constitueix un exemple de com la recerca pública pot generar coneixement, preservar el patrimoni i retornar valor al territori».
Efectivament, els projectes de recerca són possibles gràcies al finançament de diferents programes, amb la Càtedra Roses tenint un paper destacat des del 2018 amb el patronatge de l’Ajuntament rosinc. Dirigida pel professor Marc Bouzas, aquesta se centra en el conjunt monumental de la Ciutadella de Roses, on recentment van finalitzar-se els treballs d’estiu destacant la troballa de la primera inscripció tardoantiga. Bouzas, justament, és l’impulsor i coordinador de les iniciatives arqueològiques de la UdG, i ha afirmat que «la investigació arqueològica impulsada per la UdG va més enllà dels treballs d’excavació. Inclou la generació de nou coneixement científic, la publicació de resultats, la formació de personal investigador, la valorització i patrimonialització dels jaciments i la seva transferència a la ciutadania a través d’activitats divulgatives, exposicions, visites, conferències i publicacions».
A més dels treballs a Roses, la UdG fa recerca a Sant Julià de Ramis, des dels últims trenta anys; Sarrià de Ter, investigant la vil·la romana del Pla de l’Horta des del 2008; Calonge i Sant Antoni, amb la vil·la romana del Collet i, abans, la terrisseria del Collet Est; així com Quart i Cassà de la Selva, on, amb el Consorci de les Gavarres, es treballa en projectes vinculats als jaciments de Puig d’en Rovira i Puig Castell.
Càtedra Roses a banda, l’activitat arqueològica de la UdG també es finança a través de tres projectes del programa Quadriennal de Recerca en Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya i d’un projecte d’R+D finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, amb els quals se superen els 1,3 milions d’euros.
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