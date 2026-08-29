El cinema en versió original sobreviu a Girona malgrat el tancament del Truffaut
Ocine i Odeon mantenen sessions regulars en VOSE, sobretot de grans estrenes comercials, però la ciutat ha perdut l’oferta estable de pel·lícules d’autor que durant més de 25 anys havia garantit la sala municipal
Les sales de Platja d'Aro, Blanes, Figueres, Olot i Roses també ofereixen, almenys un dia a la setmana, alguna sessió en la llengua original
El Cinema Truffaut està tancat des del 14 de juliol, però la versió original no ha desaparegut de les pantalles gironines. Gairebé un mes i mig després que la sala municipal deixés de projectar pel·lícules, els grans complexos comercials de la capital i el seu entorn, Ocine Girona i Odeon Multicines de Salt, continuen reservant espai als films sense doblar. I aquest estiu, fins i tot, l’èxit d’algunes de les grans estrenes ha permès anar més enllà de la tradicional sessió setmanal i programar-ne cada dia.
La diferència, però, és important. Girona ciutat continua tenint cinema en versió original, però ha perdut, almenys temporalment, el seu principal aparador estable de cinema d’autor. El Truffaut havia construït durant més de 25 anys una programació basada precisament en pel·lícules independents, europees, d’autor i en versió original subtitulada. Als circuits comercials, en canvi, la VO sobreviu sobretot vinculada als grans títols capaços d’arrossegar prou espectadors per justificar una sessió específica.
L’exemple més clar s’ha vist aquest mateix estiu als Ocine Girona. L’èxit de La Odisea, de Christopher Nolan, i de Spider-Man: Brand New Day ha permès que totes dues pel·lícules hagin disposat de passis diaris en versió original subtitulada al castellà. En el cas del film de Nolan, encara s'hi pot veure. Aquesta setmana, l’oferta s’ha ampliat amb dues estrenes més, Una noche al año i La constelación del perro, que també tenen una sessió diària en versió original. I ahir i avui, coincidint amb la reestrena de Harry Potter y la piedra filosofal pel 25è aniversari del film, el complex gironí també hi afegirà un passi nocturn en VOSE.
No és el funcionament habitual. Tradicionalment, Ocine reserva un dia de la setmana, generalment el dijous, a oferir algun dels films de la cartellera en versió original. Quan apareix una gran producció amb prou demanda, però, la fórmula canvia: la sessió puntual es converteix en diària.
Escoltar les veus dels actors
Des de l’empresa expliquen que existeix a Girona un públic fidel que prefereix escoltar les veus originals dels actors i que busca expressament aquestes sessions. És una demanda prou consolidada perquè, quan el títol acompanya, la versió original deixi de ser una oferta gairebé testimonial.
El tancament del Truffaut també pot haver aportat algun espectador més als multicinemes, admeten des d’Ocine, però l’empresa relativitza aquest efecte perquè considera que els perfils i, sobretot, els productes que s’ofereixen són diferents. El Truffaut estava especialitzat en cinema d’autor i independent; Ocine treballa principalment amb les grans estrenes del circuit comercial.
Aquesta és precisament la paradoxa que ha deixat el tancament de l’equipament municipal. A Girona es pot continuar anant al cinema a veure una pel·lícula en anglès, francès o qualsevol altre idioma original, però resulta molt més difícil trobar els títols que constituïen el gruix de la programació del Truffaut.
El model d’Ocine no és exclusiu de Girona. La cadena també ofereix sessions en versió original als complexos de Platja d’Aro i Blanes. A Platja d’Aro, expliquen, la resposta és especialment bona i aquest estiu tant Spider-Man: Brand New Day com La Odisea han arribat a tenir projeccions diàries en VOSE.
L’empresa ja mira, a més, cap a Nadal. Dues de les estrenes més potents previstes per a final d’any, Avengers: Doomsday i Dune: Part Three, tenen prou potencial comercial perquè els cinemes es plantegin repetir la fórmula i oferir-ne també sessions diàries en versió original.
Els dijous, versió original a Salt
A pocs quilòmetres, Odeon Multicines de Salt també manté aquesta aposta, amb els dijous com el dia habitual per programar en versió original alguns dels films de la cartellera. Aquesta setmana, el complex ha arribat a oferir en aquesta modalitat quatre títols: El final de Oak Street, La Odisea, Spider-Man: Brand New Day i Insidious: Fuera del más allá. Dijous vinent està previst que s’hi afegeixi La constelación del perro.
En aquest cas, Odeon identifica un perfil de públic una mica diferent. L’empresa destaca sobretot els estrangers que resideixen a les comarques gironines o que hi estan temporalment i aprofiten la cartellera per veure una estrena sense passar pel doblatge. Entre aquests espectadors, asseguren, hi ha una presència destacada de francesos que opten per veure en anglès els grans títols internacionals.
La resposta permet mantenir l’oferta. «No ve tanta gent com a les projeccions doblades, però van tenint públic», expliquen des de la companyia. Una demanda minoritària respecte de les sessions convencionals, però prou estable perquè la versió original continuï formant part de la programació. La tendència tampoc no s’acaba a Girona i Salt. Figueres, Olot o Roses també incorporen sessions en versió original a les seves cartelleres, sovint concentrades els dijous o en determinats dies de la setmana. A Roses, per exemple, aquesta setmana també s’hi ha pogut veure La constelación del perro en VO.
El cinema d’autor resisteix fora de la capital
El tancament del Truffaut tampoc significa que el cinema d’autor en versió original hagi desaparegut de les comarques gironines. Fora de Girona ciutat hi ha sales i iniciatives que continuen cuidant especialment aquest tipus de producte, sovint gràcies a la feina dels cineclubs i a criteris de programació allunyats de la lògica estrictament comercial.
És el cas del Cinema Montgrí de Torroella de Montgrí, el Casino de Begur o les projeccions que es fan a Palafrugell, on es manté una oferta de cinema independent, europeu i en versió original que s’acosta molt més al perfil de films que tradicionalment havia programat el Truffaut.
Aquestes iniciatives, però, no cobreixen el buit que ha quedat a Girona ciutat, tant per la distància com per la freqüència de les projeccions. Sí que demostren que hi continua havent públic i teixit cultural per a un cinema que va més enllà de les grans estrenes i que, ara per ara, ha perdut el seu principal punt de referència a la capital.
Un tancament que va sacsejar l’Ajuntament
Tot plegat passa mentre el Cinema Truffaut continua amb la persiana abaixada després d’un dels episodis més convulsos que ha viscut la política cultural gironina dels últims anys. El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, l’entitat sense afany de lucre que havia impulsat i gestionat el projecte durant més de 25 anys, va perdre el concurs convocat per l’Ajuntament davant Rambla de l’Art-Cambrils Newco SL, una empresa tarragonina de caràcter comercial. El canvi va provocar una forta controvèrsia perquè significava passar d’un model gestionat per una entitat cultural gironina sense afany de lucre a una empresa privada.
La polèmica va anar molt més enllà de l’àmbit cinematogràfic. L’adjudicació va obrir una crisi dins del govern municipal, després que Guanyem votés en contra d’atorgar el contracte a Rambla de l’Art mentre Junts i ERC hi votaven a favor, amb l’argument que era l’única opció jurídicament possible d’acord amb el resultat del concurs. El conflicte pel Truffaut va acabar convertint-se també en un dels episodis que van evidenciar les tensions internes de l’executiu, que va acabar trencant amb la sortida de Junts.
Paral·lelament, el Col·lectiu de Crítics va recórrer el resultat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, fet que va deixar en suspens la incorporació del nou adjudicatari. El problema es va complicar encara més amb la continuïtat provisional dels antics gestors. Una vegada extingit el contracte el 19 d’abril, l’alcalde, Lluc Salellas, havia acordat amb el Col·lectiu que l’entitat continués prestant el servei mentre es resolia el procés.
Un informe del secretari general de l’Ajuntament, José Ignacio Araujo, signat el 6 de juliol i remès, entre d’altres, al mateix alcalde, va concloure posteriorment que aquella ordre era il·legal i estava viciada de nul·litat de ple dret perquè s’havia acordat sense seguir cap dels procediments previstos per la normativa de contractació pública. Vuit dies després, el 14 de juliol, el Col·lectiu de Crítics va abaixar la persiana al·legant «falta de garanties jurídiques» per continuar prestant el servei. Des d’aleshores, el Truffaut continua tancat i el futur de l’equipament depèn de la resolució del recurs presentat contra el concurs.
La VO resisteix; el cinema d’autor, no tant
El buit, per tant, és només parcial. La versió original ha resistit el tancament del Truffaut, i ho ha fet gràcies tant als cinemes comercials com a un públic que continua reclamant escoltar les pel·lícules tal com van ser rodades. Al mateix temps, fora de Girona, cineclubs i petites sales continuen mantenint viva una programació més pròxima al cinema d’autor.
Però el mapa que queda després del 14 de juliol és diferent. A Girona ciutat hi ha Spider-Man, Nolan, Harry Potter i previsiblement també hi haurà Avengers o Dune. El que ara falta és l’altra versió original: la del cinema més petit, independent i d’autor que durant més d'un quart de segle havia trobat casa al Truffaut.
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