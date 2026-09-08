Ocine Girona estrena la sala 4D E-Motion i inicia una reforma d’1,5 milions
Els cinemes del Pont de la Barca renovaran totes les sales durant el pròxim any i reduiran l’aforament a canvi de més confort i de l'última tecnologia
Ocine Girona ha estrenat aquest dimarts la seva primera sala 4D E-Motion de la ciutat (només n'hi ha quinze a tot l'Estat i una altra d'aquestes l'empresa la té a Blanes), una aposta per convertir l’experiència d’anar al cinema en una proposta més immersiva i que, alhora, dona el tret de sortida a la reforma integral de tot el complex. L’empresa invertirà 1,5 milions d’euros en la transformació dels multicines, que d’aquí a un any hauran renovat totes les sales, els passadissos i el bar. Només la nova sala 4D, construïda durant els dos mesos d’estiu, ha suposat una inversió d’uns 400.000 euros.
L’acte d’inauguració ha comptat amb els tres germans Agustí, Joan, Jordi i Esteve, que continuen al capdavant d’una nissaga familiar molt vinculada a l’exhibició cinematogràfica a Girona. Guillem Terribas, encarregat de conduir l’acte, ha recordat els 81 anys d’arrelament de l’empresa a la ciutat, des que el 1945 va obrir per Fires el desaparegut Teatre Ultònia. Després arribarien l’Orient, dedicat al cinema d’art i assaig, i els cinemes Catalunya, abans de l’obertura, a finals de l’any 2000, dels actuals Ocine al Pont de la Barca.
Estrena de luxe
La projecció escollida per estrenar la nova sala ha estat «Tadeo Jones i la llàntia meravellosa», amb la presència del productor gironí Edmon Roch. La sala 5, completament transformada, disposa de 136 butaques i permet seguir les pel·lícules amb moviment sincronitzat, efectes sensorials, ambientals i de so que busquen ampliar allò que passa a la pantalla. L’entrada té un suplement de cinc euros respecte del preu habitual, que s’eleva en dos euros més quan la projecció també és en 3D.
La reforma no s’atura aquí. En les pròximes tres setmanes es renovaran les sales 6, 7 i 10 per convertir-les en Premium, amb butaques més còmodes i més espai per a l’espectador. Després de Reis serà el torn de les sales 8, 9 i 11, mentre que passat Setmana Santa i fins a l’estiu es completarà l’altra ala, amb les sales 1, 2, 3 i 4.
Menys aforament
La transformació comportarà una reducció important de l’aforament. El complex passarà de les actuals 2.400 butaques a poc més d’un miler, pràcticament la meitat. «Més que suficient per treballar molt; serà un aforament suficient i correcte», explica Esteve Agustí. La filosofia és sacrificar capacitat per guanyar confort i qualitat en l’experiència.
La nova sala ja queda operativa des d’avui i divendres també acollirà «Pràcticamente màgia 2». L’estrena de la 4D E-Motion és així la primera peça visible d’un canvi que Ocine planteja com una renovació de dalt a baix del complex, amb l’objectiu d’adaptar-lo a una manera d’anar al cinema cada vegada més vinculada al confort i a les experiències diferenciades.
L'empresa, nascuda a Girona, gestiona actualment 29 cinemes, dos dels quals a França, amb un total de 264 pantalles, i té entre els seus pròxims projectes l’obertura de nous multicines a Sabadell i Madrid.
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