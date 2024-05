Girona registra un nou rècord de producció ecològica

Els pagesos gironins cultiven més de 59.000 hectères de superfície agrària ecològica. Són són dades de l’informe de 2023 del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (Ccpae), que constaten un nou rècord històric. En només una dècada, la superfície destinada a aquest tipus d’agricultura a Girona gairebé s’ha triplicat. És un sector a l’alça, però que a la província està en mans de pocs operadors. AGirona són 601, gairebé el doble que fa una dècada, però a la cua de Catalunya en aquest àmbit: a Barcelona n’hi ha 2.051, a Lleida 1.180, i a Tarragona 1.501.

L’informe del Ccpae destaca que en el conjunt de CAtalunya, el cultiu de la vinya, la majoritària en l’ecològic, va créixer un 11,25% en 2023 i compta amb 32.353 hectàrees.

L’informe també assenyala que la superfície agrària ecològica útil a Catalunya ha assolit el 22,5% del total, per la qual cosa s’acosta a l’objectiu del 25% marcat per Europa en 2030.

Superfície d'agricultura ecològica a Girona / DdG

Operadors d'agricultura ecològica a Girona / DdG

Pel que fa a la ramaderia ecològica, el 2023 es va tancar amb 1.135 explotacions ramaderes a Catalunya (373 a Girona), la qual cosa significa un augment del 3,56% respecte a l’any anterior.

«Som líders a Europa pel que fa el sector secundari i terciari, que dona valor afegit a la nostra producció. El 27% dels elaboradors de productes ecològics a nivell de l’Estat són catalans, així com el 26% dels comercialitzadors i el 32% dels d’importadors», va afegir Guillaumes.

Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, David Torrelles, va destacar que «tot i les diferents crisis que estem vivint, de preus de les matèries primeres, de sequera, entre altres, el sector ecològic català demostra un any més que resisteix i continua creixent». Torrelles també va subratllar que «el Ccpae ha complert amb les seves obligacions de control establert per la normativa europea, amb un mínim d’una inspecció anual a tots els operadors, i supera el mínim del 5% de presa de mostres per analítica de substàncies no permeses en producció ecològica».

Durant l’any 2023, els operadors ecològics s’han incrementat en un 6% a Catalunya, i ja són 5.333. A la darrera dècada, aquest nombre ha crescut un 115,91%.

Operadors d'agricultura ecològica per comarques / DdG

En relació amb la superfície ecològica, es va arribar a les 283.591 hectàrees a Catalunya, el que representa un augment del 3,92% respecte de l’any anterior. La darrera dècada, la superfície inscrita al Consell ha augmentat un 152,29%.

Ramaderia ecològica

Pel que fa a la ramaderia ecològica, l’any 2023 es va tancar amb 1.135 explotacions ramaderes inscrites al Ccpae, el que significa un augment del 3,56% respecte de l’any anterior. La darrera dècada, el sector ramader ecològic s’ha incrementat en un 70,16%.

El vaquí de carn és el subsector ramader ecològic majoritari a Catalunya, i l’any passat va créixer un 5,23%.

En l’àmbit de l’agroindústria ecològica transformadora, comercialitzadora, el 2023 va finalitzar amb un total de 2.886 activitats agroalimentàries ecològiques registrades al Consell, amb un creixement del 3,43%. La darrera dècada, aquesta indústria agroalimentària ha crescut un 222,75%.

Pel que fa a la facturació, la darrera dada disponible és de l’any 2022. El creixement va ser d’un +8,74% i va arribar als 1.294 milions d’euros. La darrera dècada, el volum de facturacions bio s’ha multiplicat per set.

Facturació del sector ecològic a Catalunya / DdG

Destí de les vendes

En relació amb el destí de les vendes dels productes elaborats en ecològic, volem subratllar que el 41% es queda a Catalunya. «Som de les poques comunitats autònomes que tenen un consum de productes ecològics més desenvolupats, i d’aquí aquesta dada», destaca el departament d’Acció Climàtica.

D’altra banda, el 26% va a la resta d’Espanya. Un 17% té com a destí els altres països de la Unió Europea, el mercat comunitari. I finalment, un 16% té com a destí l’exportació a tercers països, que, tot i no ser el destí majoritari, l’exportació el 2023 hi ha crescut un 67,59%. El país al qual Catalunya exporta més aliments ecològics són els Estats Units, majoritàriament vins, caves i olis.

Pla per desenvolupar el sector

Guillaumes va destacar la importància de l’aprovació per part del Govern, el passat 9 d’abril, del Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2024-2027, per fomentar i atendre les necessitats i les prioritats dels agents de la producció agroalimentària ecològica. «L’objectiu és impulsar la producció agroalimentària ecològica a Catalunya des del conjunt de la cadena: des de la producció i l’aprofitament dels recursos del camp i del mar fins al consum per part de la ciutadania», va afirmar..

Entre les 132 accions que inclou el Pla, la directora va destacar: els encàrrecs directes de recerca a l’IRTA, valorats en 322.000 €/any, la convocatòria d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica, de 250.000 €/any, els ajuts de la Política agrària comuna (PAC) a la producció ecològica, que sumen un total del 96M€ per a tot el període (2023-2027) o l’increment dels ajuts a les associacions de defensa vegetal que assessorin productors ecològics, que rebran 200.000 €/any.

Pagament d’ajudes

En les properes setmanes està previst que es dugui a terme el pagament de l’ajut agroambiental a l’Agricultura Ecològica del Programa de Desenvolupament Rural a 2.161 explotacions agràries, per un import total de 7,5 milions d’euros (2 milions a les comarques de Barcelona, 466.642 euros a les de la Catalunya Central, 2 milions d’euros a les Lleida, 1 milió a les de Terres de l’Ebre, 1,4 milions a Tarragona i a les de Girona 570.991 euros).