GasGas abandona la producció de motos a Catalunya
KTM, propietària de la marca fundada els anys 80 a Girona, atura la producció que actualment es feia a Terrassa i la trasllada a Àustria
GasGas, la mítica marca de motos de trial i enduro fundada fa quatre dècades a Girona, abandona definitivament la seva producció a Catalunya. La multinacional KTM, que va adquirir la marca a finals de 2019, ha decidit concentrar la producció a la seva seu de Mattighofen (Àustria) segons informa l'agència austríaca Aspa. Quan KTM va adquirir la marca GasGas va seguir fabricant a l'antiga planta del fabricant gironí a Salt, però l'any 2022 va traslladar-se a una nova fàbrica a Terrassa gràcies, entre d'altres, a una ajuda de la Generalitat. Tres anys després, la dura crisi per la que passa KTM -ha reduït la plantilla de 6.000 a 4.000 empleats- ha portat el gegant de les dues rodes a concentrar l'activitat a Àustria amb l’objectiu d’“optimitzar recursos” i “simplificar processos”.
El propietari de KTM, Pierer Mobility AG, es va declarar insolvent fa gairebé un any. Arrossegava una forta caiguda de vendes i un elevat endeutament, fet que va porta a una aturada temporal de la producció a Àustria. Segons han informat diferents mitjans, el director general de Bajaj Auto, l'empresa índia que al novembre s'espera que es faci amb el control total de KTM, ha insinuat que pensen reduir en un 50% les despeses de diferents departaments, entre ells el de competició. Això podria afectar també GasGas, amb una llarga trajectòria en diferents disciplines i diversos títols mundials.
Els orígens de GasGas
Dos antics pilots gironins, Josep Maria Pibernat i Narcís Casas, van obtenir la representació comercial dels fabricants Bultaco i SWM, les motos dels quals venien en una botiga de Salt a la que van anomenar GasGas. Quan les dues marques que venien van fer fallida, van decidir convertir-se en fabricants. La primera Gas Gas va ser un prototipus de trial basada en una antiga SWM que van presentar al Saló de l'Automòbil de Barcelona de l'any 1984. Els primers models propis de l'empresa van tenir molt d'èxit entre els aficionats al trial i aviat van apostar per fabricar motos d'Enduro. La producció es va traslladar a unes instal·lacions de Fornells de la Selva, que quedarien petites.
Les necessitats de creixement de la marca van portar l'entrada de fons d'inversió en l'accionariat i l'aposta per la construcció d'una gran fàbrica a Salt a principis del segle XXI. El canvi de segle va suposar una constant de moviments accionarials a la companyia, que va tenir problemes financers que derivarien en la liquidació de la companyia. Amb el procés concursal, la marca va acabar en mans de Torrot (2015) i posteriorment de KTM (2019).
