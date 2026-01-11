Els pagesos afronten la tercera nit tallant carreteres per l'acord comercial de la UE amb Mercosur
Es mantenen els bloquejos a l'AP-7, la C-16, l'N-II i l'accés al Port de Tarragona
Els pagesos que tallen diverses carreteres del país van afrontar aquest dissabte la tercera nit de bloquejos com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que s'ha reobert l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà i Vilademuls, la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares.
Amb l'aval d'Espanya, la UE ha donat llum verda a un tractat de comerç encara per rubricar que, segons agricultors i ramaders, suposarà l'arribada massiva a Europa de productes de Llatinoamèrica més barats i sense requisits de qualitat i seguretat que marquen les regulacions que s'apliquen a la pagesia catalana.
A Tarragona, el bloqueig al port es manté tot i que durant el dia d'ahir hi va haver contactes amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, a qui han exigit que vagi a Madrid a blindar les clàusules que han de protegir la pagesia, un requisit sense el qual no pensen aixecar el tall. De fet, en una assemblea aquest dissabte al vespre, es va ratificar el bloqueig de l'A-27. Situació similar a Pontós, on veïns de la zona s'han apropat a la concentració per donar suport als pagesos.
Per passar el fred i l'estona s'han encès fogueres i s'han fet activitats per fer més amena la jornada. A Tarragona un pagès aficionat a punxar discos ha ofert una sessió musical, mentre que al tall de les comarques gironines també hi ha hagut música després d'una fideuada per dinar.
Portaveus de Revolta Pagesa ja han advertit al llarg del dia que veien "molt difícil" aixecar l'acampada i han advertit que "poden aguantar molt" i que no noten el cansament perquè "fan torns i cada dia poden passar per casa". De fet, han vaticinat que les protestes poden pujar de to si no hi ha implicació del Govern per tal d'aturar o canviar l'acord amb Mercosur.
