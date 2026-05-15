Els mercats gironins reivindiquen el producte de proximitat amb una nova edició de la Setmana Internacional dels Mercats
La campanya, coordinada per la Diputació de Girona, programa catorze activitats gastronòmiques fins al 31 de maig
Els mercats municipals de les comarques de Girona han estrenat aquest divendres la novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats amb un acte a l'aula Tast de la Plaça Mercat d'Olot. Enguany, sota el títol 'No et tallis. Al mercat, pregunta!', la cita reivindicarà el paper dels paradistes per potenciar el producte de proximitat a través de consells i recomanacions. Fins al 31 de maig, els mercats de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona oferiran catorze activitats vinculades a la cuina, el producte local i la sostenibilitat, amb tallers, tastos i demostracions culinàries obertes a tots els públics.
La Plaça Mercat d'Olot ha acollit aquest divendres al migdia l'acte inaugural de la novena Setmana Internacional dels Mercats a les comarques gironines, una iniciativa que s'emmarca en la campanya internacional 'Love Your Local Market' i que tornarà a omplir els mercats de la demarcació d'activitats vinculades amb la gastronomia i el producte local.
Per segon any consecutiu, la campanya porta el lema 'No et tallis. Al mercat, pregunta!', amb l'objectiu de destacar el paper dels paradistes a l'hora d'assessorar clients sobre la conservació, la preparació i la cuina dels productes frescos i de proximitat. La iniciativa vol fer valdre l'experiència i el coneixement dels professionals dels mercats municipals, així com el tracte directe i personalitzat que ofereixen.
Durant la presentació, Vanessa Peiró, diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, ha reivindicat el valor dels mercats com a espais de proximitat i relació humana. La diputada ha destacat que, en un context cada vegada més accelerat i impersonal, els mercats "continuen sent espais on conversem i compartim". També ha remarcat que la qualitat no només es troba en els productes, "sinó també en el tracte, el somriure i la confiança que hi ha darrere de cada parada".
L'acte ha servit per presentar el projecte de reaprofitament alimentari Minva, una proposta que combina la lluita contra el malbaratament amb la promoció de la cuina i del producte local. El xef Pere Planagumà ha elaborat una gamma de productes gastronòmics a partir dels excedents alimentaris procedents de les mateixes parades del mercat. La presentació del projecte ha inclòs un taller degustació per donar a conèixer aquests productes als assistents.
Per la seva banda, la regidora Gemma Canalias ha subratllat la tasca que desenvolupen habitualment els mercats municipals i ha destacat que aquesta mena d'esdeveniments permet "fer-los valdre".
La Setmana Internacional dels Mercats està coordinada per la Diputació de Girona amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, tots integrants de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona. En aquesta edició, el mercat de Lloret de Mar no hi participa perquè encara s'hi estan fent les obres de reforma de l'equipament.
Una quinzena d'activitats programades
Fins al pròxim 31 de maig, els diferents mercats oferiran gairebé cada dia activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia. En total, s'han programat catorze propostes, majoritàriament gratuïtes i obertes a tots els públics. A aquestes activitats s'hi afegiran també els consells i recomanacions que els paradistes compartiran a través de les xarxes socials dels mercats.
El programa inclou tallers de cuina, rutes guiades de compra, tastos especialitzats, xerrades i demostracions culinàries en directe. Entre les activitats previstes hi haurà sessions dedicades a aprendre a conservar anxoves o experiències sensorials amb cafès de qualitat.
La campanya també inclou algunes promocions comercials destinades als clients. Al Mercat del Lleó de Girona, per exemple, es regalarà una bossa plegable i reutilitzable per cada cinquanta euros de compra acumulats en tiquets de les parades.
La campanya internacional 'Love Your Local Market' va néixer l'any 2011 al Regne Unit i, amb el pas dels anys, ha anat creixent fins a reunir més de quatre mil mercats de dinous països. Els mercats de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona i la Diputació de Girona s'hi van adherir l'any 2018 amb la voluntat de reivindicar aquests espais com a punts de trobada i relació ciutadana.
