L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 3 anys de presó Francisco Nicolás Gómez, conegut com a 'Petit Nicolás', per haver-se fet passar per emissari del rei durant un viatge a Ribadeo (Lugo) l'agost del 2014. En concret són 9 mesos de presó per un delicte d'usurpació de funcions públiques amb els atenuants d'anomalia psíquica i de dilacions indegudes, i 2 anys i 3 mesos de presó per un altre de suborn actiu amb els mateixos atenuants. Segons la sentència, Nicolás Gómez es va fer passar per un càrrec de la vicepresidència del govern espanyol i la Casa Reial durant el desplaçament a Ribadeo per reunir-se amb el president d'Alsa.