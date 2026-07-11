Incendi Los Gallardos
Primeres hores en l’incendi de Los Gallardos: «La gent no esperava que els arribés el foc tan ràpidament»
Un tècnic del 061 relata les dificultats per atendre els afectats a causa de la ràpida propagació de l’incendi i la magnitud dels danys: «Tot va ser molt ràpid»
Laura Rubio
El que semblava un foc aïllat, va acabar sent un incendi incontrolable. El Servei d’Emergències 061 va rebre un avís dijous les 20.50 hores. En la trucada s’alertava que un mas de Bédar, a la localitat d’Almeria de Los Gallardos, s’estava cremant i hi havia persones atrapades que necessitaven assistència mèdica.
En Juan i el seu company van sortir d’El Ejido amb l’ambulància, pensant que seria una incidència més i sense imaginar la magnitud del que estaven a punt de trobar.
El foc va avançar en minuts
A mesura que s’acostaven al punt de l’incident, una llengua de foc els va sorprendre mentre travessaven el bosc. En qüestió de minuts, l’incendi es va estendre, i va arribar a avançar fins a cent metres per minut. «Tot va ser molt ràpid», explica Juan, tècnic del 061, «en una seqüència de 20 o 25 minuts es va generar el caos».
«No vam poder ni arribar a la masia perquè el foc ja estava molt estès per tota la zona. Els bombers ens van treure una dona per atendre-la, que tenia el 70% del cos cremat però es trobava conscient», explica el José, que explica que van haver d’abandonar ràpidament la zona on estaven estabilitzant la dona pel risc que els arribés al foc. La dona, de 60 anys i de nacionalitat britànica, va ser traslladada a l’Hospital Torrecardenas i es troba entre els ferits greus.
«Era impactant veure els cossos calcinats»
Els seus companys van seguir una altra ruta, una de les més afectades, per assistir a una família que es trobava atrapada dins d’un habitatge. Però abans d’arribar, es van trobar la tràgica escena: una línia de cotxes completament calcinats. Al seu interior, persones cremades. «Era impactant veure els cossos calcinats», expressa, que assegura que hi havia dos nens, «no et pots imaginar el que és veure un cadàver completament cremat».
La tasca dels serveis d’emergències va ser complicada en aquestes primeres hores, en les quals el foc anava llaurant camí amb rapidesa i temien que els agafés d’imprevist. «Al principi vam arribar dues persones, però necessitàvem companys que organitzessin tot. Després vam aconseguir reforços i van acabar establint el lloc de comandament a Turre», explica l’operari.
Respecte a l’estat dels cossos, Juan lamenta que es compliquin les tasques de recerca dels desapareguts, per l’estat avançat de descomposició que suposa un cos calcinat. Això pot complicar la identificació dels cossos, que malgrat ser trobats poden no ser reconeguts, ja que «en alguns no hi són ni les dents», tal com explica l’operari.
Persones que no esperaven ser assolides pel foc
Aquestes víctimes, a les quals se’ls pressuposa haver desobeït les ordres, podrien no haver esperat la rapidesa amb què les flames els arribaria. «La gent no espera veure un incendi a quilòmetres i que en poc temps arribi a casa teva. A més, molts són persones grans sense bona mobilitat», relata el Juan, que defensa que el foc no va permetre per la seva velocitat una fugida encertada o un refugi segur.
Van ser hores que van transcórrer més lent que les flames, que van arrasar sense previ avís i que van deixar al seu rastre una catàstrofe sense precedents en l’últim segle.
Balanç d’afectats
Són ja dotze morts, set denúncies per desapareguts i més de 1.400 persones que han abandonat les seves llars a la localitat de Los Gallardos i pedanies pròximes per l’incendi de Los Gallardos iniciat dijous passat.
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- Un segon d’adrenalina que et pot canviar la vida: l’avís dels metges sobre saltar al mar
- La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
- El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut
- Les notes de tall de la UdG: Medicina cau però continua liderant i Turisme protagonitza la gran pujada
- El talent del bàsquet gironí emigra cap a les universitats americanes
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats