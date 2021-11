El madrileny David Gálvez Rascón serà finalment l'àrbitre que dirigirà el partit d'aquest diumenge a l'estadi de Montilivi entre el Girona i el Cartagena i no pas Daniel Trujillo Suárez, com s'havia designat en un primer moment. El col·legiat canari està lesionat i per tant no estarà actiu en aquesta jornada número 16 de la Segona Divisió, pel que el Comitè Arbitral de la Competició Professional ha tirat endavant el canvi. Així ho ha explicat aquest mateix matí la Reial Federació Espanyola de Futbol mitjançant un comunicat.

Amb Gálvez Rascón, el Girona mai ha perdut. En els quatre partits que li ha arbitrat fins ara, sempre a la categoria d'argent, el balanç és de tres victòries (dues contra l'Albacete, la temporada passada, i una amb l'Amorebieta) i un empat (el 0-0 al camp de l'Oviedo del passat setembre).