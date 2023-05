La marxa Trailwalker continua creixent i cada any atrau més corredors que, a part de posar el cos al límit recorrent una distància de fins a 100 quilòmetres, es comprometen amb una causa solidària com és la de donar diners als més desfavorits per afrontar la lluita contra el canvi climàtic. Enguany, la participació ha superat totes les expectatives i l’organització confiar arribar als 330.000 euros recaptats, uns 100.000 euros més que en la passada edició.

El director de la Trailwalker, Óscar Hernández, ha posat en valor especialment la gran rebuda que ha tingut el recorregut de 10 quilòmetres, que se celebra aquest diumenge al migdia a partir de les 11 del matí. L’itinerari entre Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, que seguirà la Via Verda de Girona, reunirà gairebé un centenar d’equips, majoritàriament famílies. Per participar-hi cada grup ha hagut de recaptar 500 euros, una quantitat important però molt menor de la que es demana en els recorreguts de 55 i 100 quilòmetres, en que ascendeix fins als 1.500 euros. Aquestes dues categories van arrancar ahir però oficialment acaben avui. En la de 55 els participants podien creuar la línia de meta fins la 1 de la matinada i en la de 100 el límit per arribar és avui a les 5 de la tarda. Com que és una prova per equips i l’important no és l’aspecte competitiu -de fet es pot fer caminant-, es premia que els 4 integrants arribin junts a la línia de meta. «El Trailwalker és treball en equip», ressalta Hernández. En la prova de 55 quilòmetres el primer combinat en aconseguir-ho va ser el BS, amb un temps de 6 hores, 12 minuts i 24 segons. En la vintena edició i la dotzena que se celebra a Girona, s’ha comptat amb l’impuls de l’alpinista Edurne Pasaban, que ha mostrat el treball de l’organització a Guatemala. També hi han col·laborat els esportistes olímpics Ander Mirambell i Irina Rodriguez, així com l’activista Francisco. A més, també s’ha de destacar que la xef Ada Parellada, l’actor Carles Francino i l’artista i rapera Miss Raisa, col·laboradors habituals d’Oxfam Intermón, participaran avui en el recorregut de 10 quilòmetres reforçant el compromís amb la feina i els valors de l’organització.