Els nous reforços de l'Spar Girona es posen objectius ambiciosos
Juste Jocyte, Laura Quevedo, Mariam Coulibaly, Lola Pendande i Anna Badosa es presenten a Fontajau
L'Spar Girona ha presentat aquest matí cinc de les sis cares noves d'aquesta temporada (Juste Jocyte, Laura Quevedo, Mariam Coulibaly, Lola Pendande i Anna Badosa), a falta de l'arribada d'Arica Carter. Totes han coincidit a mostrar la seva ambició i il·lusió per la seva arribada a Fontajau i, a més, consideren que l'equip que dirigeix Roberto Íñiguez pot mirar amunt i lluitar per totes les competicions. Una de les jugadores més il·lusionades era la gironina Anna Badosa, que després d'un viatge d'anada i tornada que l'ha dut a Mèxic i Estats Units després d'haver-se format al GEiEG, arriba a l'Spar gràcies a l'acord de vinculació amb el Fontajau. Badosa ha dit que veia l'equip aspirant a guanyar la lliga i ha reconegut que poder formar part d'un vestidor d'Eurolliga era "un somni". Totes les jugadores estem molt bé, amb una ètica de treball molt dura". La base va marxar de la ciutat amb 12 anys rumb a Mèxic per motius laborals dels pares, i ha fet tota la seva carrera universitària als Estats Units. "Estic molt contenta de tornar a estar a Girona, a casa. Sempre he anat seguint l'equip des de la distància. Em defineixo com una base ràpida, que sap defensar", ha assegurat.
L'altra protagonista de la presentació ha sigut Juste Jocyte, un dels fitxatges estrella d'aquesta temporada. La jugadora lituana ha deixat clar que la seva voluntat és quedar-se a Girona tot i que si sortís l'opció d'anar a la WNBA els calendaris no s'ajusten en el tram final de la Lliga Femenina. En aquest sentit ha dit que havia escollit l'Spar per poder disputar l'Eurolliga i per veure-ho la millor opció per créixer com a jugadora. Un altre nom destacat de la plantilla, Mariam Coulibaly, també ha destacat la seva voluntat de disputar la màxima competició continental i jugar a Espanya amb un dels grans. A més ha assegurat que la seva germana, l'exjugadora de l'Uni Mima Coulibaly, li havia parlat de Girona i havia estat "molt contenta" quan va saber que jugaria a Fontajau. Laura Quevedo ha explicat que tenia ganes de tornar a competir a la lliga espanyola ("vaig marxar amb 25 anys i ara torno amb 29 molt més madura") i veu l'opció de l'Spar "com una gran oportunitat", termes semblants als que ha fet servir Lola Pendande: "volia jugar l'Eurolliga, en un bon equip, sense marxar d'Espanya", ha subratllat.
Totes les jugadores han destacat que l'equip ha començat a caminar amb intensitat "i bon rotllo", i han elogiat el tècnic, Roberto Íñiguez, tot i la seva exigència a la pista. L'equip disputarà demà a Viladecans (20h) el primer amistós d'aquesta pretemporada. Les úniques jugadores que resten per arribar són Arica Carter, disputant torneig 3x3, i Chloe Bibby, encara a la WNBA.
