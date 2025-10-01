Berta Ribas i Anna Badosa: créixer, aprendre i ser l'orgull gironí de l'Spar
Les dues jugadores es van conèixer a l'estiu i ara comparteixen equip a Fontajau després d'haver picat molta pedra
Es van conèixer l'estiu passat. Berta Ribas, 21 anys, venia de tancar la seva primera temporada com a jugadora del primer equip de l'Uni a plens efectes mentre ho combinava amb els exigents estudis d'Enginyeria Mecànica; Anna Badosa (23) acabava de tornar a la seva ciutat després d'haver viscut els últims dotze anys entre Mèxic, on s'havia traslladat per la feina dels pares, i els Estats Units, on va estudiar màrqueting i també va continuar formant-se com a jugadora. Amb la carrera acabada, Badosa havia decidit venir de nou a Girona i buscar un equip, fos a Lliga Femenina o a Challenge, perseguint el somni de poder-se dedicar "professionalment" al bàsquet. "El problema era que no em coneix ningú, aquí, després de dotze anys fora", admet. Van coincidir en algun entrenament a Fontajau de post-temporada i, casualitats de la vida, també compartint equip en tornejos 3x3. I així va ser com també va saber que a l'Spar li faltava una darrera fitxa, una base, i com ella hi va acabar encaixant gràcies a la vinculació de l'equip amb el Fontajau de Copa Catalunya.
Berta Ribas i Anna Badosa representen l'orgull gironí de l'Spar Girona aquesta temporada, històrica, per altra banda, per allò de ser la primera després de la fusió amb el club de Marc Gasol. Ribas compartia aquests galons el curs passat amb Aina Cargol, que, curiosament, ha fet el salt als Estats Units per estudiar i jugar a la Universitat de San Francisco. Un viatge, a la inversa, que ha fet Badosa, en aquesta persecució del somni de ser basquetbolista professional. Totes dues saben que els minuts aniran cars en un vestidor "ple de bones jugadores", però no hi renuncien. Ribas admet que, com li reclama Roberto Íñiguez, "m'ho he de creure i he de ser exigent, a vegades em falta saber coses de veterana, però ja ho aniré fent. Al final també agraeixo que l'entrenador m'estigui a sobre per què vol dir que busca que millori".
Abans de passar el curs anterior ja en dinàmica completa del primer equip, Berta Ribas havia jugat al Tordera, amb qui va pujar a Lliga Femenina 2, i ja havia tingut l'ocasió de debutar al primer equip de l'Uni, en lliga i l'Eurolliga, de la mà de Bernat Canut. Abans, amb 16 anys, ja havia tastat la Lliga Femenina 2 amb el GEiEG. Badosa ha tornat a Girona després de jugar a bon nivell a dues universitats americanes: Liberty, l'any passat, a la NCAA 1, on va coincidir amb la també gironina Clàudia Acín "i vam arribar al March Madness, el torneig que tria el campió universitari", i els quatre anteriors (un no compta perquè era el de la Covid) amb Franklin Pierce, a la segona categoria universitària.
Marxar o quedar-se a casa
Han arribat al vestidor de l'Spar Girona per camins diferents i ningú ho hauria fet diferent. En una època en què cada vegada és més habitual fer el salt del bàsquet europeu al dels Estats Units gràcies a les beques universitàries, Berta Ribas diu que ja està bé com està, a casa, "a 15 minuts del pavelló a peu i amb la família". I fent seguir la carrera esportiva, amb la universitària. Admet que "mai em va arribar cap proposta per anar-me'n", però a la vegada explica que a casa ho havia parlat sovint amb els pares: "mai no m'ha cridat l'atenció. A més quan vaig acabar l'etapa júnior i feia el salt a sènior vaig poder debutar al primer equip de l'Uni gràcies a la filiació amb el Tordera, i ara soc del primer equip de ple dret".
Mai no m'ha cridat l'atenció marxar als Estats Units a estudiar i a jugar. Soc molt de casa i estic bé a Girona, és un orgull poder estar al primer equip i seguir els estudis d'Enginyeria Mecànica"
Badosa, en canvi, defensa que marxar de casa "és una bona opció que recomanaria, t'obre la ment i fas molta pinya. En el primer equip que vaig tenir als EUA vaig coincidir amb cinc espanyoles i això també ens va unir". Abans d'anar a estudiar a les universitats americanes, la base gironina havia viscut a Mèxic, on també va seguir els estudis i la carrera basquetbolística iniciada al GEiEG. "Vaig marxar de Girona amb 12 anys i tenia por per la incertesa del que em trobaria allà. Però tot va anar molt bé. Vam marxar amb tota la família, els meus pares, el meu germà i la meva germana. Primer ens vam instal·lar a Puerto Vallarta i després a Guadalajara, una ciutat interior més cèntrica, on vaig tenir l'oportunitat d'anar a la selecció de l'estat de Jalisco", recorda la base. La primera lliga de l'Uni, el 2015, amb Roberto Íñiguez a la banqueta, ja la va viure des de Mèxic. Enyorant aquell pavelló de Fontajau on sovint anava amb la seva àvia, la gerent d'Oncolliga Lluïsa Ferrer.
He estat dotze anys fora de Girona, entre Mèxic i els Estats Units, i per a això aquí ningú no em coneix. He tornat a casa per intentar ser jugadora professional"
Expectatives elevades
Les expectatives per a la temporada que ara comença (dissabte, debut en lliga a Estepona), són elevades per a totes dues. Berta Ribas apunta que "volem fer un pas, tenim un gran equip i espero que puguem lluitar per tots els títols. Estem amb la mateixa fam i les mateixes ganes de guanyar que l'any passat i això s'ha vist clar en aquesta pretemporada, quan guanyant partits de 50 punts encara seguíem anant a totes". Per la seva banda, Badosa té com a primer objectiu "aprendre moltíssim" dels grans noms que hi ha al vestidor de Fontajau tot i que "òbviament també buscaré esgarrapar algun minut. Vinc a aprendre i a guanyar confiança". La jove gironina no s'havia plantejat en quina categoria podria jugar a Espanya "però la idea era provar-ho a Lliga Femenina o a Challenge i, a partir d'aquí, anar pujant". Sobre el fet de representar la quota gironina de la plantilla, Berta Ribas indica que "la temporada passada crec que ja vaig fer un bon paper i ara he de seguir igual o fent més. Estic molt contenta d'estar a casa, ho porto amb molt d'orgull".
