El Bàsquet Girona U22 encaixa la segona derrota a Burgos (81-69)
El conjunt de Xevi Rosselló es despenja als instants finals de partit per encaixar la segona derrota consecutiva en aquesta nova competició
L’equip U22 del Bàsquet Girona no ha pogut aconseguir la segona victòria en aquesta nova competició aquesta tarda davant el Burgos. Els de Xevi Rosselló han acabat perdent per la falta d'encert en els instats finals del duel, quan tenien un resultat favorable a la butxaca. Els gironins han vist com arribaven a perdre de 12 (50-32) durant els instants inicials del segon temps, però a mida d'anar retallant distàncies han sabut refer-se del marcador desfavorable per remuntar.
Malgrat tot, quan només quedaven 3 minuts i amb els gironins al capdavant de l'electrònic (66-69), les errades des del tir lliure han provocat la reacció local per remuntar i posar-se a +5 (74-69) quan faltaven 46 segons. Ja amb la derrota a la vista, els de Roselló s'han acabat de despenjar del partit per tancar el duel amb el definitiu (81-69). Amb la derrota d'aquesta tarda, el Bàsquet Girona U22 duu u balanç d'una victòria, la del cap de setmana passat davant el Lleida (100-68) i dues derrotes.
