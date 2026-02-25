Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona Judo destaca al Campionat de Catalunya sub21

Max Sances i Batraz Kokoev donen dues medalles d'or al conjunt gironí

La representació del Girona Judo al Campionat de Catalunya sub21

La representació del Girona Judo al Campionat de Catalunya sub21 / Girona Judo

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Els esportistes del Girona Judo van signar una actuació notable al campionat de Catalunya disputat el cap de setmana passat a Badia del Vallès. El conjunt gironí va tornar amb dues medalles d’or i una presència competitiva en diverses categories. Els grans protagonistes van ser Max Sances (-60 kg) i Batraz Kokoev (-73 kg), que van pujar al més alt del podi després de completar un campionat sòlid, mostrant autoritat en els combats i una gran maduresa tàctica. Tots dos judokes confirmen així el bon moment de forma i el potencial de futur dins la categoria júnior.

A prop de les medalles s’hi va quedar Mailen Cesio (-52 kg), que va finalitzar en una meritòria cinquena posició després d’un recorregut molt competitiu. També van participar-hi amb entrega i esperit de lluita Edna Parra i Isona Cargol (-52 kg), així com Anastasia Kokoev (-48 kg), Jana López (-57 kg), Jana Perich (-63 kg) i Ababacar Toure (-55 kg).

Notícies relacionades

Més enllà dels resultats, el cos tècnic destaca la implicació, l’actitud i el creixement esportiu del grup. El campionat deixa bones sensacions i reforça la línia de treball del club, que continua apostant per la formació i la progressió dels seus judokes. L’equip ja té la mirada posada en les pròximes cites del calendari, amb la voluntat de seguir millorant i consolidant els bons resultats assolits.

TEMES

