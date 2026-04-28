L’Olot fa una crida per omplir el Municipal contra el Mestalla

El conjunt garrotxí necessita guanyar diumenge el filial del València en la darrera jornada de Lliga per garantir-se la continuïtat a Segona RFEF

Martí Soler salta amb dos jugadors del Reus per una pilota davant la mirada d'Albert López

Martí Soler salta amb dos jugadors del Reus per una pilota davant la mirada d'Albert López / Reus FC Reddis

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Diumenge és el dia. L’hora, les dotze del migdia i el lloc, l’Estadi Municipal. A partir d’aquí, pujar o no al tren de la Segona RFEF depèn ja només de l’Olot. Té la paella pel mànec i en fa prou amb una victòria contra el València Mestalla per garantir-se la continuïtat a la categoria una temporada més. Guanyant, ja es poden llençar totes les calculadores i no caldrà fer números, perquè l’Olot estarà salvat. Ara bé, no fer-ho serà sinònim de problemes. Si més no, obligarà a estar pendent de les ràdios i dels mòbils per saber què fan els rivals, Castelló B i Eivissa Illes Pitiüses que podrien superar els garrotxins a la classificació i condemnar-los al play-out o, fins i tot, al descens directe.

Diumenge a Reus, l’Olot va desaprofitar el primer matx-ball de què disposava. La derrota per 1-0 ho deixava tot per la darrera jornada, d’aquest diumenge al migdia, també en horari unificat. «No hem aconseguit emportar-nos el partit i hem perdut la primera oportunitat que teníem. Ho deixarem tot per l’última setmana, que serà decisiva», deia el capità Pedro Del Campo a Ràdio Olot, al final del partit. La segona, i última oportunitat, serà, doncs, diumenge contra un Mestalla que va certificar la permanència abans-d’ahir i arribarà salvat. Bon senyal? No se sap mai. A més a més, cal tenir en compte que els rivals de Barbastre, Castelló B i Eivissa Illes Pitiüses, el Sant Andreu, el Girona B i el Poblenc, respectivament, tampoc s’hi juguen res.

Anem a pams. La situació, ara mateix, és que el Barbastre (40) i l’Olot (39) estan fora de perill mentre que el Castelló B (39) ocupa la plaça de play-out i l’Eivissa Illes Pitiüses (37), l’últim lloc per adjudicar de descens directe (Atlètic Lleida, Andratx, Torrent i Porreres ja han baixat matemàticament). La victòria salva l’Olot passi el que passi. A partir d’aquí, l’empat seria bo per evitar-ho tot sempre que no guanyessin dos dels tres rivals. La derrota obligaria a resar perquè ni el Castelló B puntués ni l’Eivissa guanyés. Ara bé, en cas d’empat múltiples a punts, l’Olot hi té les de guanyar perquè té l’average particular guanyat al Barbastre i al Castelló B mentre que amb l’Eivissa el té igualat però és millor en el general (-3 per -11).

El Municipal es vestirà de gala

Notícies relacionades i més

Per intentar acompanyar els jugadors de Roger Vidal i donar-los la darrera empenta cap a l’objectiu, el club ha engegat una campanya per tal que el Municipal presenti una bona entrada. Així, cada soci podrà dur de franc un acompanyant per tal que l’Estadi Municipal faci patxoca i ajudi l’equip a assolir l’objectiu. «S’ha de notar quin dels dos equips es juga alguna cosa. Ens encantaria que l’Estadi estigués ple i fes molt soroll», destaca Del Campo. Des de la banqueta, Roger Vidal s’afegeix a la crida. «Necessiten guanyar per estar tranquils i som capaços de fer-ho. És important el paper de l’afició, necessitem que el número 12 ens doni ales.

