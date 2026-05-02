Un últim quart fluix condemna el GEiEG (58-71)
Les gironines s’emporten un correctiu excessivament sever tot i controlar el ritme del partit a les Maristes Corunya
Gerard Ullastre
El GEiEG ha rebut un càstig molt dur de les Maristes Corunya a l’últim quart. Les gironines han pagat molt car la baixada d’intensitat i les desconnexions de l’últim quart, que contrasta amb el gran partit que han fet els tres primers.
Un inici frenètic del primer període ha fet que el GEiEG cometés l’error de comprar-li el guió de partit a les Maristes Corunya. Pau Fuster ja va avisar que en les transicions i el joc ràpid, eren les millors, i així s’ha vist amb parcial de 0-5 que evidenciava per què les visitants són les campiones de l’altre grup de Lliga Femenina 2. Melero li ha robat la cartera a la base rival, i, al contracop, la gironina ha anotat la primera cistella del partit. A partir d’aquí, les grupistes han despertat, començant a guanyar rebots i aturant, lleugerament, el ritme anotador de les gallegues. Una gran actuació de Vane González a la pintura ha permès a les locals dominar el rebot, clau perquè les maristes no poguessin fer sang amb les transicions, acabant el quart 19-13 i enviant un missatge clar a les corunyeses: el Lluís Bach no entén de favoritismes.
Dos 2+1 pràcticament consecutius de les gallegues retallaven distàncies. Les maristes han aconseguit aïllar les seves jugadores interiors en un u contra u dintre la pintura i li han trobat les pessigolles al GEiEG. Tanmateix, la moral de les gironines s’ha mantingut intacta, i l’estratègia d’evitar que les visitants controlessin el ritme de partit, també. Amb tot, un encert inversemblant des de la llarga distància del Corunya ha acabat col·locant a les visitants un punt per sobre a l’electrònic abans del descans (34-35).
La intensitat del GEiEG, lluny de minvar, ha incrementat, deixant clar a les visitants que si volien tornar cap a casa amb avantatge, haurien de suar. Les gironines s’han imposat en el punt on Pau Fuster va fer èmfasi: el control del ritme de l’encontre. Tanmateix, la qualitat de les rivals s’ha fet notar, de nou, amb l’encert en el triple. Això juntament amb la manca de rebots defensius capturats per part del GEiEG han col·locat un 49-46 al marcador al final del tercer període que no feia justícia a la constància i el treball de les grupistes.
Al darrer quart, els nervis estaven a flor de pell, i el GEiEG s’ha carregat aviat de faltes, posant-se amb bonus al minut 6. Un triple i una bona transició marista capgirava un resultat fins ara dominat per les gironines i feia palès que l’últim període estaria molt competit. A un intercanvi de cistelles a falta de 2 minuts l’ha precedit un triple llunyà que ha posat el 55-61 a l’electrònic. Pau Fuster ha demanat un temps mort per intentar revertir la dinàmica, però el cop moral ha estat molt potent i la diferència ha augmentat a 14 punts. A més, Melero s’ha hagut de retirar de la pista amb símptomes de dolor a una cama. Com si el GEiEG no estigués prou tocat físicament. Per acabar-ho d’adobar, un moment de desconnexió després d’un triple de les gironines ha fet que les maristes anotessin sobre la botzina augmentant la distància a 13 punts, els quals hauran de remuntar el dia 9 a Galícia si les de pau Fuster volen l’ascens directe.
