L'Escala es desinfla a Tona i tanca el curs amb derrota (2-0)
Els alt-empordanesos poden veure's superats a la classificació demà per l'Europa B i el Peralada, que rep el Muntanyesa
L’Escala, que ja ho tenia tot fet, ha acomiaday la temporada a Tercera RFEF amb una derrota intranscendent al camp del Tona (2-0). Els de David Gurillo s'han desinflat al darrer quart en un partit igualat que han decidit dos gols dels osonencs Joan Martínez (m.78) i Roger Garcia (m.89). Amb aquesta derrota, els gironins no poden superar el rècord de punts particular a la categoria i a més a més poden veure com demà l’Europa B i el Peralada els avancen a la classificació. Els d’Àlex Marça reben el Muntanyesa al migdia (12:00) al Municipal.
