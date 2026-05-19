L'Spar Girona confirma l'adeu de Carter i té Camilión (Estudiantes) a l'agenda
La base s'ha acomiadat aquest matí del club madrileny, on ha jugat les últimes tres temporades
Va guanyar la plata olímpica a París amb Espanya en 3x3 el 2024 i té àmplia experiència a la lliga universitària americana
L'Spar Girona ha confirmat avui la primera baixa per a la temporada que ve: es tracta de l'escorta Arica Carter, que havia arribat l'estiu passat procedent del Perfumerías Avenida, i que en aquesta recta final de temporada no ha jugat per una lesió derivada de la commoció que va patir en un partit. Americana amb passaport de l’Azerbaidjan, la jugadora havia perdut la confiança de Roberto Íñiguez. Tot i ser la primera baixa confirmada, n'hi haurà d'altres com les de Jocyte (Project B), Holm (Azulmarino), Pendande i probablement Coulibaly i Canella.
El club, per tant, haurà de fer una àmplia renovació de la plantilla. Un dels primers noms que va sonar va ser el de Iyana Martín, que la setmana passada es va acomiadar del Perfumerías Avenida. "És una possibilitat", es va limitar a dir Pere Puig divendres, en la roda de premsa de valoració de la temporada. Un altre nom que ha saltat a escena és el de la base Juana Camilión (Estudiantes). Precisament aquest matí el club madrileny ha anunciat la seva sortida "per emprendre nous reptes".
La base internacional espanyola (1.78m, 1999) va arribar fa tres temporades a l'Estudiantes després de destacar a la NCAA en els seus cinc anys amb Iona Gaels, on va ser nomenada millor defensora de la història de la universitat. Nascuda a Mar del Plata, Argentina, la seva família es va instal·lar poc després a Mallorca, on Camilión va començar a jugar a bàsquet. Amb el Badia San Agustín va debutar a la Lliga Femenina 2 amb tot just 16 anys, i es va convertir en una fixa del primer equip en últim any júnior (2016-17). Abans de fer el salt als Estats Units, va militar a Lliga Femenina 2 a les files del Picken Claret de València. El 2024 va guanyar la plata olímpica amb la selecció espanyola 3x3 a París, en un equip on també hi era Sandra Ygueravide.
Íñiguez parla de la renovació
També relacionat amb l'actualitat de l'Spar Girona, avui el tècnic Roberto Íñiguez ha fet una valoració de la seva renovació per una temporada més. Ara en porta dues i mitja, en aquesta segona etapa. L'entrenador ha dit que "estic agraït al club per la confiança i, en segon lloc, molt orgullós de poder seguir representant aquest equip, a la ciutat i a una afició que són molt especials per a mi".
També ha apuntat que "vull seguir fent créixer el projecte del Bàsquet Girona. Tindrem un estiu amb molta feina per fer l'equip, sortiran moltes jugadores perquè tenen ofertes superiors a on podem arribar, i més que mai, donades les circumstàncies del bàsquet femení actual, és que la planificació serà molt important. No hem de perdre l'essència, hem de seguir jugant un bàsquet alegre i dinàmic, amb l'ambició de lluitar amb tot i contra tot. Si he de demanar un desig, m'agradaria arribar millor a certs moments clau de la temporada. Per a això la feina d'aquest estiu serà clau. La configuració i planificació que fem aquest estiu influirà molt en el que passi després".
