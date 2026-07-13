Bàsquet
El FIATC Girona evita alguns dels rivals més complicats al sorteig de la Fiba Europe Cup
L'equip de Moncho Fernández queda ubicat al bombo 4 del sorteig de dijous, al costat del Chalon i el Nancy (França), i l'Iraklis i el Mykonos (Grècia), entre d'altres
Andreu Coll
Poc a poc es van coneixent més detalls del que serà l'estrena del conjunt gironí a una competició europea. Avui, a quatre dies del sorteig, la FIBA ha donat a conèixer la distribució d'equips prèvia, al mateix temps que ha confirmat la divisió de 8 grups, amb 6 equips a cada grup. L'acte es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube oficial de la FIBA.
FIATC Girona ha quedat enquadrat al bombo 4, juntament amb Gladiators Trier, Iraklis BC, Mykonos BC, Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket,* Elan Chalon, SLUC Nancy Basket. El cas de Yukatel Denizli Basket, que està marcat amb un *, de la mateixa manera que la resta d'equips que es troben a la fase prèvia de la BCL, resta pendent del seu resultat en aquesta competició. En cas que assolissin un dels tres bitllets per a la màxima competició FIBA, seria substituït per algun dels equips eliminats a la fase prèvia de la FIBA Europe Cup.
D'aquesta manera, Girona evitarà els rivals més complicats; els dos equips francesos; Elan Chalon, SLUC Nancy Basket. També evita a dos rivals de la lliga turca i dos rivals de la lliga grega. Amb Chalon al mateix grup, s'ha vist trencat un possible retorn a Fontajau. Xevi Millet, que va ser entrenador ajudant del conjunt gironí, ara milita a l'staff tècnic de l'equip francès. Millet iniciarà la segona temporada a l'equip francès, després d'una primera temporada on l'equip va competir a la BCL, eliminant a UCAM Múrcia a la fase prèvia.
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