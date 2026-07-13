Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pere Albólloguers Gironainversions Gironareis l'EscalaStuanionada de calorincendis forestalsMundial futbol
instagramlinkedin

Bàsquet Femení

Raúl Maqueda, nou entrenador del GEiEG de LF2

Després dos grans temporades amb el filial, agafa el relleu de Fuster a la banqueta del primer equip grupista

Raúl Maqueda, nou entrenador del GEiEG de LF2

Raúl Maqueda, nou entrenador del GEiEG de LF2 / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Andreu Coll

Girona

Es confirma el relleu a la banqueta grupista. Tal com va avançar Diari de Girona, Raül Maqueda és el nou entrenador del GEiEG. D’aquesta manera, el nou entrenador grupista agafa el relleu de Pau Fuster, que deixa la banqueta després d’un any històric. Maqueda arriba a la banqueta del primer equip després d’una gran temporada a Supercopa amb el Sènior B. La setena posició i les 15 victòries en l’estrena marca un èxit que ara li val per fer el salt a LF2.

La trajectòria de l’entrenador amb el GEiEG, però, és molt llarga. Va arribar-hi la temporada 2010, i des d’aleshores ha passat per gairebé totes les categories. Com a primer entrenador, però també com a ajudant. Maqueda, a més, també té experiència lluny de Girona. La més recent, amb el club que compartien Santfeliuenc i Barça; La primera temporada, a la categoria cadet, la següent, amb Copa Catalunya.

Notícies relacionades

Així doncs, es van resolent les incògnites en un estiu molt mogut per al GEiEG. Tancat ja el capítol de sortides sonades, Maqueda haurà de reconstruir una identitat de bloc que ha estat la clau de l'èxit grupista. Per fer-ho, podrà comptar amb Alba Coma i Júlia Fernández. Amb aquest panorama no hauria de ser estrany que diverses jugadores fessin el salt al primer equip juntament amb l'entrenador. Qui no el farà serà Berta Oliveras, que també posa rumb a la NCAA.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents