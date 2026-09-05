Una pena màxima no és suficient per donar-li una alegria a l’Escala en el debut a la lliga (1-2)
L’Escala comença el curs amb el peu esquerre caient contra la Grama en el Nou Miramar en un partit on ha acabat amb 10 jugadors i només ha pogut marcar des dels 11 metres
Gerard Ullastre
Un penal transformat per Arimany no ha estat suficient per sumar punts en l’estrena de la lliga de l’Escala. La Grama s'ha imposat en el Nou Miramar en un partit en què els de David Gurillo han acabat amb 10 jugadors.
La prudència ha caracteritzat els primers minuts del partit. Sense haver-hi arribades a les àrees, ambdós equips han dit la seva sense fer massa sang. Buba ha trencat els primers minuts d'estudi mutu amb el primer xut del compromís, que aturaria el porter de l’Escala sense massa dificultat. El conjunt visitant seguiria buscant-li les pessigolles a la defensa empordanesa fins que en el minut 25 obtindria el premi. Orellana ha aprofitat una sèrie de refusos a dintre de l’àrea escalenca per, d’esquena a la porteria, enviar la pilota al fons de la xarxa. Amb el gol, la Grama ha posat el peu a l’accelerador, i només un minut després del 0-1, un fora de joc privaria als visitants d’ampliar distàncies per mitjà d’Elhadji.
Passats aquests instants de desconcert, l’Escala ha tornat a recompondre's, i malgrat no dominar el partit, li ha jugat de tu a tu a un equip que la temporada passada es va quedar a 1 punt de disputar la promoció d’ascens. Morilla ha salvat els empordanesos en més d’una ocasió, però no ha pogut evitar que Compte fes el segon de l’encontre. Quan el compromís semblava estar vist per sentència, l’Escala ha retallat distàncies des dels onze metres. Arimany ha transformat la pena màxima deixant el partit obert a 10 minuts del final. El Nou Miramar ha gaudit d’uns últims minuts de bogeria on els locals han fet mans i mànigues per empatar el partit, però el conjunt visitant ha resistit les envestides escalenques, i, en el temps afegit, Baena ha estat expulsat per doble agressió.
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