A poc més de 48 hores de jugar-se l'ascens a Primera a una carta, Francisco Rodríguez, l'entrenador del Girona, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació. Durant un quart d'hora, ha parlat de l'equip, dels seus jugadors, de l'estat anímic, de l'afició i del seu present i futur. Ha tingut temps de fer una repassada a l'actualitat, assegurant en tot moment que hi ha "il·lusió" i "ganes" de fer molt bé les coses per superar un Rayo "ambiciós" i "perillós" que vindrà a Montilivi a donar-ho tot.

Ha explicat que "tot el món està per competir", que Yoel Bárcenas ha tornat de Panamà "en perfecte estat físic" i que fins i tot Cristhian Stuani també té opcions de ser titular perquè "és un jugador que sap llegir molt bé aquesta mena de partits".

ESTAT FÍSIC DE L'EQUIP

"L'equip està bé. Hem tingut una setmana llarga per treballar. Tot el món està per competir, que és l'important. Bárcenas va arribar ahir però també arriba en perfectes condicions. Tothom està disponible i preparat, ens espera un partit important".

CONVIURE AMB LA PRESSIÓ

"Hem de seguir treballant com fins ara. Sabent quin partit és i com s'ha d'afrontar. Tenim un bon resultat de l'anada, però l'afrontarem com si fos un únic partit, fent molt bé les coses i fent el gol que ens dongui la victòria. La gent no pensa en el dilluns ni en el marcador, si no en competir i què hem de fer. Serà difícil, complicat, contra un bon rival".

NERVIS

"Arribem en un bon moment mental. Intento traslladar la confiança per afrontar bé el partit. Tenim jugadors joves i potser li donen voltes al que pot passar, tot i que crec que quan comencem ja sabrà tothom què és el que ha de fer. Tinc l'experiència de l'any passat i hem de controlar aquesta pressió i aquest nerviosisme d'abans del partit".

QUÈ LI PASSA PEL CAP

"Estic en el meu millor moment. Hem lluitat molt, estem on volíem estar ara mateix i estic súper il·lusionat, sempre tocant de peus a terra. Preparant el partit, perquè la il·lusió de la gent i l'entorn no ens serveix. Així continuaré per arribar de la millor manera possible al partit".

QUÈ HA DE FER EL GIRONA

"Hem d'anar a competir i a guanyar el partit, això és primordial. Molts cops ho hem fet així. Ens ha quedat clar què passa si no competim perquè la primera mitja hora de l'altre dia el Rayo va ser millor que nosaltres. Hem de ser ambiciosos, sortir a treure el partit cap endavant".

RENOVACIÓ

"Estem encantats d'estar on som. Tot bé a còpia de treball, compromís i saber en tot moment què s'ha de fer. Queden molt pocs dies i ja es veurà. Estem encantats. Tant de bo la cosa pugui acabar bé".

FITA MÉS GRAN ÉS PUJAR

"És lògic que entenc que sí. Vaig salvar-me amb l'Almeria a Primera i va ser extremadament difícil. Però pujar seria el millor que m'ha pogut passar. Tot i que encara no ha passat. Estaria molt orgullós de formar part de la història d'aquest club gràcies a la meva feina".

DISCURS ABANS DEL PARTIT

"Tinc clar des que va començar el play-off què he de dir cada dia. Només és convèncer al jugador que hem de fer les coses bé per guanyar. No serà molt diferent al que pugui dir en altres ocasions. El vídeo motivacional està amb la feina que hem anat fent durant la setmana. Hem estat parlant molt aquests dies i crec que aquest camí és bo. Parlarem de futbol, de què hem de fer i com. Hem d'intentar ser millors que el Rayo".

MÉS IMPORTANT NO ENCAIXAR O MARCAR

"El partit l'hem de dur cap a on hem preparat. El que hem preparat és treballar el partit des de bon començament. Sortir al camp i posar les cartes al damunt de la taula. Haver guanyat allà no ens dona cap avantatge. Ho sap tothom. Serà diferent al que es va viure a Vallecas".

RAYO VALLECANO

"Hem de ser nosaltres mateixos. En aquella mitja hora no vam ser-ho. No vam estar a l'alçada i ells van tenir les seves opcions. A la segona part vam ser més protagonistes. Així és com volem ser. Hem de dominar totes les fases del partit. M'espero el Rayo de l'inici de partit de Vallecas. Han de guanyar com també ho intentarem fer nosaltres,

jugaran amb les seves armes. Serà perillós, ambiciós i ens obligarà a anar al dos-cents per cent. Hem d'estar preparats i tenir fam per ser millors".

ELS ÀRBITRES

"Si els han posat allà segur que ho intentaran fer de la millor manera possible. Desitjar-los tota la sort del món i que els vagin bé les coses".

STUANI

"Si és un jugador per partits així? Sí, per descomptat. És un futbolista que sap llegir moltíssim els partits. Ens queda un entrenament encara i veurem quina és la seva evolució, també la de Yoel i la de tot el món que pugui jugar. Stuani és un més, un jugador molt important que domina aquest tipus de situacions".

AFICIÓ

"Em fot moltíssim que no hagi donat temps d'haver-hi hagut més gent al camp. Es va fer un sorteig i molta gent es va quedar fora. Als que no hi siguin els trobarem a faltar. Dir-los que ho donarem tot. Estem en un bon moment, lluitarem. Entre tots intentarem fer força perquè Girona tingui un premi important".