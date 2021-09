Isaac Becerra (1988) té clar que no serveix de res lamentar-se. Cal seguir mirant endavant i afrontar el dia a dia treballant al màxim per fer que arribin les oportunitats. Sense rendir-se. Des que el porter de Santa Coloma de Gramenet va marxar del Girona el 2016, el destí no l’ha fet gaudir del futbol com li hauria agradat, però ha pogut celebrar l’anhelat ascens a Primera Divisió com a jugador del Valladolid. Allò que tantes vegades se li havia escapat amb el club de Montilivi i que encara cou en recordar-ho. Després d’una temporada frustrada al Nàstic amb el descens a Segona B i dues al Còrdova, marcades per la pandèmia i els impagaments, ha decidit fitxar pel Cerdanyola de la Segona RFEF per recuperar el somriure. La categoria és el menys important als seus 33 anys. De moment, ja va debutar diumenge amb una remuntada contra el Brea (2-1).

S’ha convertit en un dels fitxatges més sonats de la Segona RFEF. Com va arribar l’opció d’anar al Cerdanyola?

Després del Còrdova, vaig estar entrenant a les sessions de l’AFE per trobar equip. Van sortir diverses ofertes, però la del Cerdanyola va ser la que més em va convèncer. Van mostrar molt interès per mi i estic content.

Com es passa de Zamora a Segona a jugar a la Segona RFEF?

Doncs amb total naturalitat i humilitat. Són situacions que passen i no me n’avergonyeixo per res. Jo soc el mateix de sempre.

El Cerdanyola és un equip que acaba d’ascendir. Què pot aportar amb la seva experiència?

És un club que m’ha mostrat molta confiança des del principi. La temporada és molt llarga i haurem d’anar pas a pas per aconseguir el primer objectiu de la salvació, però amb treball ho traurem.

Precisament, el Cerdanyola va fer un pas molt important guanyant el Girona B a Riudarenes al play-off. Com veu ara el Girona? L’estructura com a club ha canviat molt respecte a quan vostè hi jugava.

S’està fent molta feina en els últims anys. S’han passat per moments molt complicats amb els no-ascensos contra l’Elx i el Rayo, però ja en van uns quants. Amb el Lugo, Saragossa i l’Almeria també ho vam passar malament i el club va aixecar-se. Al final sempre s’ha estat lluitant per pujar. El Girona té un equip competitiu i la temporada és molt llarga. No ha de quedar-se amb les dues derrotes consecutives, sinó que ha de quedar-se amb les sensacions perquè són bones i segur que els resultats arriben aviat.

Mai s’ha aconseguit pujar a través del play-off. El Girona és un club desgraciat que ha d’oblidar-se de l’ascens si no és per la via directa?

No sé què passa que a l’últim partit sempre apareixen els fantasmes. Arribar fins aquí té molt mèrit.

Veu el Girona com un dels candidats a l’ascens o ja ha perdut l’etiqueta de favorit amb Eibar, Osca, Valladolid i Almeria a la categoria...?

És veritat que aquesta temporada el Girona potser no té el pressupost més alt de Segona, però té equip per lluitar com a mínim pel play-off. Segur que al final de temporada hi és i si no, no passa res per seguir a Segona. Seria un error ofuscar-se o tenir una pressió afegida per aconseguir l’ascens. Cal anar a poc a poc i un cop s‘hagi aconseguit la salvació pensar en objectius més ambiciosos.

Què li sembla Juan Carlos com a porter?

És un tros de porter, el recordo d’haver-nos enfrontat junts. El primer any li va costar més tenir regularitat perquè va entrar Riesgo, però ha demostrat tenir capacitat de sobres per ser titular.

Encara manté contacte amb algun company de l’etapa a Girona?

No parlem cada dia, però sí de tant en tant. Sobretot, si veig que algú s’ha lesionat, li escric per saber com està i donar-li ànims.

Ha tornat més a Montilivi?

Vaig venir quan estava al Valladolid i després al Catalunya-Veneçuela del 2019, que vaig tenir la sort de jugar la segona part. Com a espectador m’ho he plantejat, però fa massa mal recordar per tot el que vam passar.

Creu que va equivocar-se marxant?

Són decisions que es prenen i s’ha de viure amb les conseqüències. Ja va passar i no hi ha marxa enrere. Potser em vaig equivocar? Qui sap. El que sí sé és que vaig aconseguir l’objectiu que perseguia de pujar a Primera, encara que fos un any més tard.

El Girona va ser l’últim lloc on va gaudir del futbol?

A Girona hi he passat els millors anys de la meva carrera i m’estimo molt tant el club com la ciutat. No sé quan serà, però tinc clar que quan em retiri vindré a viure aquí amb la meva família. S’hi està molt bé.

Les darreres temporades amb el descens del Nàstic i els impagaments del Còrdova no deuen haver estat gens fàcils. Això és el que l’ha fet decidir-se per tornar?

Al Nàstic també en guardo un bon record perquè era a prop de casa però és veritat que a l’hora de la veritat no va sortir com esperàvem i és una llàstima. A Còrdova el mateix. Vaig estar molt a gust a la ciutat, tot i que amb l’arribada de la pandèmia es va complicar tot. L’equip va passar per moments difícils i no vam poder gaudir com ens hauria agradat.

En algun moment s’ha plantejat deixar-ho i dedicar-se a una altra cosa?

Mai. Sempre hi ha moments difícils i dies que ho veus més negre en els quals t’ho pots plantejar, però al final mai m’he rendit. Passi el que passi, cal seguir lluitant pel què vols i jo vull jugar.

Ara no jugava des de l’abril. Què va suposar per vostè tornar a ser titular i, a més a més, debutar amb victòria?

Sempre dic el mateix. Als jugadors ens paguen per entrenar i després és l’entrenador qui decideix. Si jugo, millor que millor, i ho donaré tot per l’equip. És el que vull però no depèn de mi i tampoc soc ningú per dir a l’entrenador que crec que s’equivoca si no em tria, encara que a vegades pensi que han estat injustos. Intento donar el màxim cada dia.

Encara és aviat per dir-ho, però a què pot aspirar el seu Cerdanyola aquesta temporada?

Primer s’ha de pensar en la salvació, que ja seria un premi gros per nosaltres. Després si podem lluitar per ser més amunt i posar-nos entre els cinc primers, benvingut sigui. Al final serà un premi que hem de gaudir, però per què no pot sonar la flauta i ascendir?

Què té de diferent l’Isaac que va deixar Girona i en què segueix igual?

De diferent és que és més madur. L’edat fa que pensis molt més les coses que fas quan surts al camp. I igual... Segueixo sent el noi treballador, que li agrada entrenar i que vol seguir millorant cada dia. Segueixo sent el noi ambiciós que era abans. Sempre que vaig a un equip m’agrada ser el porter menys golejat de la categoria. Vull intentar ser el Zamora i el millor porter de la Lliga, si el rendiment m’ho permet. Soc igual que quan me’n vaig anar.

De petit va coincidir amb Messi a la base del Barça. Què recorda d’aquell vailet que ara és al PSG?

Recordo un amistós que jugàvem, li van donar la pilota i se’n va anar de l’equip rival sense problemes. L’única manera que hi havia de frenar-lo era fent-li faltes perquè era molt petit i inaccessible.

I del debut amb el Girona la temporada 2012-13 amb un 5-2 a Las Palmas? Li va acabar prenent la titularitat a Mallo...

No li vaig treure ben bé la titularitat perquè a la jornada següent va tornar a jugar ell i no el van treure fins al partit davant l’Almeria. Tots coneixem a Rubi i sabem que fa els partits amb els jugadors que creu que li aportaran millor rendiment a l’equip. Va decidir-se per mi perquè Las Palmas tenia jugadors molt ràpids a dalt. Si jo jugava més avançant, amb la meva velocitat podia contrarestar el rival si hi havia pilotes a l’esquena. Ens va sortir una mica malament la jugada, però... Va ser el partit que més xuts ens van fer a porteria. Les nostres estadístiques durant tota la temporada havien estat de possessions molt altes i ocasions a favor; aquell partit va ser tot el contrari... Poca possessió de pilota, moltes ocasions de gol en contra i vam rebre cinc gols aquell dia.

Si ha d’escollir, Rubi o Pablo Machín?

És difícil. Amb els dos he tingut bons moments i no podria decidir-me per un. Els estic molt agraït. A Rubi perquè va ser el primer que va confiar i apostar per mi quan vaig sortir del Reial Madrid Castilla i no tenia equip. I a Machín per donar-me l’oportunitat. Volia que fos el seu porter i les proves són que vaig respondre durant el temps que vaig estar al Girona.