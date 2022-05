Kébé Un reforç molt benvingut

A mitjans del mes de març, uns problemes al menisc van fer aturar Ibrahima Kébé. El migcampista malià, de 21 anys, feia temps que els arrossegava i, tot i que es va valorar la possibilitat de passar per la sala d’operacions per solucionar-los, d’acord amb el club, es va decidir fer un tractament conservador. En qualsevol cas, els pronòstics més optimistes no esperaven Kébé fins ben bé d’aquí a un parell de setmanes com a molt aviat. A l’hora de la veritat però, diumenge passat, el malià va saltar al terreny de joc a la segona part del partit a Alcorcón i, dilluns contra el Tenerife fins i tot podria ser titular. «Si m’haguessin dit fa un mes i mig que jugaria a Alcorcón, no m’ho hauria pas cregut», reconeix un Kébé que ha vist com el tractament conservador que ha seguit ha tingut uns efectes espectaculars. «Estic bé. Em pensava que se m’havia acabat la temporada, però estic a punt per si el míster considera que he de ser titular dilluns», diu Kébé que arran de les baixes de Pol Lozano, per sanció, i de Ramon Terrats i Víctor Sánchez per lesió, té forces números d’entrar a l’onze.

El partit contra el Tenerife és el darrer davant un rival directe que té l’equip i, per aquest motiu, Kébé revela que Míchel ha inculcat al vestidor que pot ser una bona «prova» de cara al play-off. En aquest sentit, el migcampista considera que la clau de l’èxit a la fase d’ascens, si finalment s’assegura el bitllet per a la fase d’ascens, pot ser entrar-hi «endollats». «Els play-offs no es guanyen per talent, sinó per la feina de tot l’equip. Hem d’estar tots units i endollats», recorda. Per aconseguir aquest estat de forma òptim, Kébé s’estima més no fer números ni pensar en què necessita el Girona per classificar-se matemàticament. «No mirem a dalt ni a baix; només pensem en el dia a dia i en el pròxim partit, que és contra el Tenerife. Ens hem de centrar en nosaltres», destaca.

Caldrà veure ara si dilluns Míchel Sánchez es decanta per Kébé per acompanyar Aleix Garcia al mig del camp. L’altra alternativa és el jove Ricard Artero. El malià no jugava des de la victòria a Las Palmas i s’ha perdut sis partits per culpa de la lesió. Renovat a finals de l’estiu fins al 2024 i ja amb llicència professional del primer equip de totes totes, Kébé ha disputat aquesta temporada fins ara 29 partits, 11 dels quals de titular, entre la Lliga i la Copa del Rei.