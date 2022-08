Miguel Gutiérrez és, "a tots els efectes" i com ha dit el president Delfí Geli, futbolista del Girona. No fa ni una setmana que el seu fitxatge era una realitat. Lligat fins al 2027, ve del Reial Madrid, un club que en un futur el pot repescar. De moment, però, tothom pensa en el present. També el jugador, que vol triomfar a Montilivi, fent el salt a la Primera Divisió i sortint de casa, de la seva zona de confort. Ha sigut presentat aquest migdia en un acte breu però que ha servit per copsar les seves primeres impressions. Ha dit que està "preparat" per aquesta nova etapa de la seva vida, al mateix temps que Quique Cárcel, el director esportiu, ha demanat "paciència" amb el seu rendiment. "És molt jove i a tots els reclamem un creixement constant, però que no sigui a gran velocitat. Li hem de treure una mica de pressió".

Per què Girona?

"Vaig parlar amb Míchel i la veritat és que quan em va explicar el projecte, em va convèncer bastant la idea que em va transmetre. S'acosta bastant al meu estil de joc, a la meva manera de jugar. Quan un club et vol i aposta fort per tu no és el moment de pensar-s'ho gaire, sinó que s'ha d'anar a totes i donar-ho tot per aquest equip".

Què esperes de tu?

"El que més em crida és poder fer el salt a la Primera Divisió. Això ho considero un pas molt important en la meva carrera professional, que em permetrà créixer com a futbolista. Si és així, poder fer grans coses a Girona. La prioritat és créixer a la gespa, i també madurar en diversos aspectes que he de millorar"

Esforç del club

"Li estic molt agraït al Girona per aquesta aposta. També a Míchel, a la direcció esportiva i al club, que s'ha fixat en mi i ha anat a totes per fitxar-me. Durant la temporada vull demostrar al camp per què s'ha apostat tant per mi".

La pretemporada

"Tot ha anat una mica ràpid. Va ser d'un dia per l'altre. He jugat un parell de partits i en tots dos m'he sentit molt còmode. Però encara hi ha molta temporada per davant i estic convençut que puc demostrar moltes coses positives".

Creixement personal

"Sortir de casa és un pas que s'ha de fer per continuar mirant endavant. Era del tot conscient que saltar a la Primera Divisió al Reial Madrid era molt difícil. Pel club que és, sobretot. Marxar del meu entorn habitual és un pas que em farà créixer a nivell futbolístic i també com a persona. Que estic preparat".

Sistema de joc

"La temporada passada normalment jugàvem amb quatre defenses al darrere i en alguna ocasió ho vam fer amb cinc, com aquí. Jo he vingut a Girona a adaptar-me a les necessitats de l'equip i de l'entrenador i amb la voluntat de fer-ho el millor possible".

S'hi ha sumat Quique Cárcel, qui ha explicat que el fitxatge de Miguel Gutiérrez és "una aposta important. Creiem molt en ell. El coneixem molt bé, el míster i jo. Míchel l'ha vist créixer i jugar molt. És un pas endavant cap a la idea que tenim com a club i com a projecte".